Ποιες είναι οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και ήδη είναι πολλοί εκείνοι που οργανώνουν τις εκδρομές και τις διακοπές τους.

Φέτος, τα Χριστούγεννα προσφέρουν ένα... δυνατό τετραήμερο, αφού «πέφτουν» την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Η επόμενη ημέρα, Παρασκευή, είναι επίσης αργία και ακολουθεί το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, οι αργίες της σεζόν μόλις ξεκινάνε, αφού μέσα στη νέα χρονιά αναμένονται οι επόμενες αργίες που σε κάποιες περιπτώσεις «δίνουν» τριήμερα.

Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Το 2026 θα έχουμε τρία τριήμερα:

Πρωτοχρονιά : 1 Ιανουαρίου 2026

: 1 Ιανουαρίου 2026 Θεοφάνια : Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 Καθαρά Δευτέρα : Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 ( τριήμερο )

: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 ( ) Εθνική Επέτειος : Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 Πάσχα : Κυριακή 12 Απριλίου 2026

: Κυριακή 12 Απριλίου 2026 Δευτέρα του Πάσχα : Δευτέρα 13 Απριλίου 2026

: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026 Πρωτομαγιά : Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 ( τριήμερο )

: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 ( ) Αγίου Πνεύματος : Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 ( τριήμερο )

: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 ( ) Κοίμηση της Θεοτόκου : Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 28η Οκτωβρίου 2026: Τετάρτη

Τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν ημέρα Παρασκευή.