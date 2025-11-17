Ποιες είναι οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Οι αργίες που απομένουν το 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 13:15 Οι οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα από την Κομισιόν
17.11.25 , 13:13 Σκάνδαλο στην Ρωσία: Ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του
17.11.25 , 13:11 Ένας φτερωτός αρχηγός σήμερα στο Cash Or Trash - Η αντίδραση των buyers!
17.11.25 , 13:01 Η Άση Μπήλιου αγκαλιά με τον γάτο της περιμένει τα «Φαντάσματα»
17.11.25 , 12:54 Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
17.11.25 , 12:40 Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
17.11.25 , 12:38 Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
17.11.25 , 12:28 Γλυφάδα: Σπείρα ρήμαζε αυτοκίνητα - Τι είναι το jammer που χρησιμοποιούσαν
17.11.25 , 12:22 Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις
17.11.25 , 12:16 Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του
17.11.25 , 12:13 Δημήτρης Μακαλιάς: Σχολίασε τις αλλαγές στην εκπομπή της Τσολάκη
17.11.25 , 12:13 Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
17.11.25 , 11:58 Κοινός λογαριασμός: Τι ισχύει με τις αναλήψεις, κατασχέσεις και κληρονομιά
17.11.25 , 11:55 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας
17.11.25 , 11:55 Σακχαρώδης διαβήτης: Γιατί «τρέφει» ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
Πολυτεχνείο 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η προσωπική ζωή
Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
Σκίτσκο: Η πρώην παίκτρια του GNTM ξεπέρασε τον καρκίνο και έκανε πάρτι
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Leeloo The First)
Αργίες Και Τριήμερα 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και ήδη είναι πολλοί εκείνοι που οργανώνουν τις εκδρομές και τις διακοπές τους. 

Φέτος, τα Χριστούγεννα προσφέρουν ένα... δυνατό τετραήμερο, αφού «πέφτουν» την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Η επόμενη ημέρα, Παρασκευή, είναι επίσης αργία και ακολουθεί το Σαββατοκύριακο. 

Ωστόσο, οι αργίες της σεζόν μόλις ξεκινάνε, αφού μέσα στη νέα χρονιά αναμένονται οι επόμενες αργίες που σε κάποιες περιπτώσεις «δίνουν» τριήμερα. 

Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Το 2026 θα έχουμε τρία τριήμερα

  • Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου 2026
  • Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)
  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
  • Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
  • Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
  • 28η Οκτωβρίου 2026: Τετάρτη 

Τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν ημέρα Παρασκευή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΓΙΕΣ
 |
ΤΡΙΗΜΕΡΑ
 |
ΑΡΓΙΕΣ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top