Ποιες είναι οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και ήδη είναι πολλοί εκείνοι που οργανώνουν τις εκδρομές και τις διακοπές τους.
Φέτος, τα Χριστούγεννα προσφέρουν ένα... δυνατό τετραήμερο, αφού «πέφτουν» την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Η επόμενη ημέρα, Παρασκευή, είναι επίσης αργία και ακολουθεί το Σαββατοκύριακο.
Ωστόσο, οι αργίες της σεζόν μόλις ξεκινάνε, αφού μέσα στη νέα χρονιά αναμένονται οι επόμενες αργίες που σε κάποιες περιπτώσεις «δίνουν» τριήμερα.
Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
Το 2026 θα έχουμε τρία τριήμερα:
- Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου 2026
- Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
- Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
- 28η Οκτωβρίου 2026: Τετάρτη
Τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν ημέρα Παρασκευή.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.