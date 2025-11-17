Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς

«Πάνω στα νεύρα μου είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω προς τους αστυνομικούς», είπε η Ράνια Καρατζαφέρη για το περιστατικό / Βίντεο Αnt1

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς. Η ίδια έδωσε τη δική της εκδοχή για όσα διαδραματίστηκαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν το όχημα στο οποίο επέβαινε για αλκοτέστ.

Εμφανώς φορτισμένη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Ant1 και τόνισε πως από τη στιγμή που η υπόθεση βγήκε στη δημοσιότητα, κυκλοφόρησαν υπερβολές και ακραίες αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, ούτε η ίδια ούτε ο οδηγός του αυτοκινήτου αντιλήφθηκαν οποιοδήποτε σήμα από τα περιπολικά που βρίσκονταν πίσω τους. Όπως είπε, μόνο όταν το όχημα σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι, οι αστυνομικοί τους περικύκλωσαν αιφνιδιαστικά, προκαλώντας τους σοκ με τη συμπεριφορά τους.

Ράνια Καρατζαφέρη / Φωτογραφία Facebook

«Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει. Έχουν γραφτεί τέρατα. Ήμουν με έναν οικογενειακό μου φίλο στο αυτοκίνητο μετά από έξοδο που είχαμε. Ο άνθρωπος προσφέρθηκε να με γυρίσει σπίτι γιατί δεν είχα το αυτοκίνητό μου. Δε μου φαινόταν μεθυσμένος. Αν είχαν την υποψία πως ήταν μεθυσμένος δεν θα έμπαινα στο αυτοκίνητό του», ανέφερε αρχικά η κ. Καρατζαφέρη και συνέχισε:

«Βγήκαμε στην Αττική Οδό χωρίς να τρέχουμε. Έτσι όπως πηγαίναμε, είδαμε πίσω μας δύο περιπολικά χωρίς να δώσουμε σημασία. Τα περιπολικά ήταν από πίσω μας και εμείς θεωρήσαμε ότι έκαναν περιπολία. Δε μας έκαναν σήμα, δεν άναψαν φάρο, δε μας κόρναραν.

Σε ένα φανάρι σταματήσαμε, πετάχτηκαν 5 αστυνομικοί από τα 2 περιπολικά και μας περικύκλωσαν λες και ήμασταν ο Πάσσαρης, εντελώς απρόκλητα γιατί δεν κάναμε τίποτα απολύτως. Πήγαν στον οδηγό και του φώναζαν “βγες έξω”. Μείναμε άναυδοι εμείς. Τον έβγαλαν έξω. Ένιωσα σκουπίδι από αυτή τη συμπεριφορά. Κρατούσα το κινητό μου χωρίς να καταγράψω τίποτα. Απλά τους είπα “τι θέλετε να σας καταγράψω για να δείξω πως συμπεριφέρεστε;”».

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο όταν, μέσα στην ένταση και στον εκνευρισμό της στιγμή, με την ίδια να απευθύνει βαριές κουβέντες προς τους αστυνομικούς, κάτι για το οποίο τελικά συνελήφθη. Η ίδια δεν αρνήθηκε το περιστατικό.

«Το παραδέχθηκα αμέσως. Είχα την κακιά στιγμή μου αλλά για να φτάσω μέχρι εκεί έγιναν κάποια πράγματα. Λόγω του επαγγέλματός μου έχω υποστεί αρκετή αστυνομική βία. Έχασα την ψυχραιμία μου γιατί αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας, μας συμπεριφέρθηκαν απαξιωτικά. Πάνω στα νεύρα μου είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω προς τους αστυνομικούς».

Η 52χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας, όπως και ο οδηγός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για οδήγηση υπό μέθη.