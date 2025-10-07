Κωνσταντίνος Αργυρός:Ο πρώτος Έλληνας star που υπογράφει με τη Warner Music

Ένα πρωτοφανές επίτευγμα στην ελληνική μουσική σκηνή

Κωνσταντίνος Αργυρός
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει ιστορία καθώς γίνεται ο πρώτος Έλληνας super star που υπογράφει παγκόσμιο δισκογραφικό συμβόλαιο με την 10K Projects που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Warner Music. 

Η εν λόγω συνεργασία αποτελεί ένα πρωτοφανές επίτευγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας καλλιτέχνης εντάσσεται επίσημα σε ένα παγκόσμιο δισκογραφικό label τέτοιας εμβέλειας. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη και ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή, όπου η παράδοση, η αυθεντικότητα και η ελληνική ψυχή αποκτούν διεθνή φωνή.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, ο κορυφαίος καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Αργυρός και η Panik Records, η no1 ανεξάρτητη ελληνική δισκογραφική εταιρεία, ανακοινώνουν τη δημιουργία ενός νέου μουσικού label με την ονομασία Pentagon. Με έδρα την Ελλάδα, το Pentagon έχει ως στόχο του  να προωθήσει και να εξάγει τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της χώρας μας αλλά και της Μεσογείου σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από σύγχρονη παραγωγή, storytelling και διεθνή διανομή.
 

Κωνσταντίνος Αργυρός
 
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λέει: «είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτή τη μεγάλη συνεργασία.  Η προώθηση της ελληνικής μουσικής και κουλτούρας στο εξωτερικό ήταν ανέκαθεν ένας από τους επαγγελματικούς μου στόχους. Δεν βρίσκομαι εδώ ως ο πρωτοπόρος της παγκόσμιας μουσικής - είμαι το αουτσάιντερ από την Ελλάδα και είμαι εδώ για να κερδίσω! Δηλώνω έτοιμος να δημιουργήσουμε όλα όσα χρειάζονται για να τοποθετήσουμε, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη τη Μεσόγειο, στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας, εξάγοντας τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της περιοχής μας μέσα από σύγχρονη παραγωγή, storytelling και διεθνή διανομή».

Ο Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης, co-founder της Panik, αναφέρει: «εμείς στην Panik Records χαιρετίζουμε θερμά τη συναρπαστική είδηση της συνεργασίας του Κωνσταντίνου Αργύρου, ενός από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς τουκαι της 10K Projects, μίας από τις κορυφαίες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες στον κόσμο. Η συνεργασία αυτή είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα, καθώς συνδυάζει τον πλούτο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς με παγκόσμιες επιρροές. Είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυθεντικό και καλλιτεχνικά ισχυρό, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξάπλωση εξαιρετικής μουσικής σε ακροατές παγκοσμίως». 

Πάρις Κασσιδόκωστας - Λάτσης, Chris Ziangas, Κωνσταντίνος Αργυρός, Γιώργος Αρσενάκος

Πάρις Κασσιδόκωστας - Λάτσης, Chris Ziangas, Κωνσταντίνος Αργυρός, Γιώργος Αρσενάκος

Ο Γιώργος Αρσενάκος, co-founder και CEO της Panik, επισημαίνει: «εμείς, η μουσική οικογένεια της Panik, είμαστε υπερήφανοι που ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας πρωτοπόρος, δημιουργικός κι  αεικίνητος καλλιτέχνης μας, υπογράφει με μία παγκόσμια δισκογραφική εταιρεία. Επίσης είναι μεγάλη χαρά μας που η ελληνική μουσική θα ταξιδέψει σ’ όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε δυνατά πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η ελληνική μουσική θα κερδίσουν  τις καρδιές όλου του πλανήτη, όπως η ελληνική ψυχή ξέρει πάντα να κάνει».

Ο πρόεδρος της 10K Projects, Nico Ziangas, δηλώνει: «είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τον Κωνσταντίνο και την Panik Records και που θα συμμετάσχω στην προσπάθεια να καθιερώσουμε τον Κωνσταντίνο ως έναν ακόμη πιο ισχυρό παγκόσμιο superstar. Το ταλέντο του, το όραμά του και η ικανότητά του να επικοινωνεί με το κοινό σε όλο τον κόσμο κάνουν αυτή τη συνεργασία μια μοναδική ευκαιρία να φέρουμε τον ήχο της Μεσογείου σε μια ακόμη μεγαλύτερη σκηνή».

Μάλιστα, ο πρώτος καρπός αυτής της συνεργασίας είναι το τραγούδι «Champ» που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.

