Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Ανατροπή φορτηγού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ σήμερα στον παράδρομο της Ιονίας Οδού, στο ύψος του 145,6ου χιλιομέτρου, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας, όταν φορτηγό που μετέφερε λάδια ανατράπηκε, παγιδεύοντας τον οδηγό στο εσωτερικό του.

Ανατροπή φορτηγού στην Άρτα (φωτογραφία Star)

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας, που επιχειρούν με ειδικό εξοπλισμό για την προσέγγιση και απεγκλωβισμό του τραυματισμένου οδηγού. Προς ενίσχυση έφθασε και η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας και καθιστώντας την πρόσβαση στο φορτηγό ακόμη πιο απαιτητική.

