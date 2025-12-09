Ανδρέας Φουστάνος: Σπάνια βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του Ιωάννα Βασιλάκη

Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Ανρδρέας Φουστάνος και η επίσης πλαστικός χειρουργός σύντροφός του Ιωάννα Βασιλάκη έκαναν μία σπάνια βραδινή έξοδο. Το ζευγάρι επέλεξε να περάσει τη βραδιά του σε ένα από τα πιο δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, εκεί όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας μαζί με τις ΜΕΛΙSSES. Το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή, διασκεδάζοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τις επιτυχίες των καλλιτεχνών και την εκρηκτική ατμόσφαιρα του προγράμματος.

Χαλαροί, χαμογελαστοί και ιδιαίτερα ευγενικοί, ο Ανδρέας Φουστάνος και η Ιωάννα Βασιλάκη δεν αρνήθηκαν να ποζάρουν στους φωτογράφους, χαρίζοντας μερικά τρυφερά στιγμιότυπα που επιβεβαίωσαν την αρμονία και τη χημεία της σχέσης τους. Η Ιωάννα Βασιλάκη και ο Ανδρέας Φουστάνος, με πολυετή καριέρα και ευρεία αναγνωρισιμότητα στον χώρο της αισθητικής ιατρικής, αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρι της ελληνικής showbiz.

Δες τις φωτογραφίες που ποζάρουν μαζί:

Ανδρέας Φουστάνος - Ιωάννα Βασιλάκη/ ndp

Ο γάμος του Ανδρέα Φουστάνου με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

Για την προσωπική ζωή του Ανδρέα Φουστάνου έχουν κατά καιρούς γραφτεί πολλά, ωστόσο μία από τις πιο γνωστές πτυχές του παρελθόντος του είναι ο γάμος του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο πλαστικός χειρουργός και η επιτυχημένη τραγουδίστρια παντρεύτηκαν το 1999, σε μια περίοδο ιδιαίτερα σημαντική και για τους δύο τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Ο γάμος τους είχε απασχολήσει τότε έντονα τα media, καθώς αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπητά και προβεβλημένα ζευγάρια της εποχής.

Η σχέση τους σφραγίστηκε με τον ερχομό της κόρης τους, της Ανδριάνας, η οποία σήμερα είναι ενήλικη και ακολουθεί τον δικό της δρόμο, έχοντας πάντα και τους δύο γονείς στο πλευρό της. Το ζευγάρι χώρισε το 2007, ύστερα από οκτώ χρόνια γάμου, διατηρώντας όμως από τότε μια ώριμη και ισορροπημένη σχέση, με προτεραιότητα φυσικά, την κόρη τους.

Παρά τη δημοσιότητα που είχε συνοδεύσει τον γάμο τους, και ο Ανδρέας Φουστάνος και η Νατάσα Θεοδωρίδου έχουν επιλέξει με τα χρόνια να κρατούν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να αναφέρονται δημόσια σε προσωπικές λεπτομέρειες και δίνοντας έμφαση στις επαγγελματικές τους πορείες.