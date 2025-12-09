Χριστίνα Μπόμπα - Αποκάλυψη: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου»

Από το νέο επεισόδιο του podcast της Χριστίνας Μπόμπα δεν έλειψαν οι εξομολογήσεις.

Η γνωστή Influencer και σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη, μίλησε για την πλαστική στήθους που σκέφτεται να κάνει στο στήθος της.

«Αγαπάμε το σώμα μας, αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά η αυτοπεποίθηση μας χτίζεται και από το σώμα μας. Όσο κι αν πάμε να τα ωραιοποιήσουμε όλα…

Εγώ, πραγματικά το σκέφτομαι. Μετά από μία γέννα και τον θηλασμό δύο μωρών, θέλω να φτιάξω το στήθος μου. Και όντως, όταν και αν το κάνω, πιστεύω ότι θα επηρεάσει την αυτοπεποίθηση μου. Δεν σημαίνει όμως ότι έχω προβλήματα αυτοπεποίθησης», είπε η Χριστίνα Μπόμπα έχοντας καλεσμένο τον πλαστικό χειρουργό, Δρ. Πρόδρομο Παπαϊωάννου.

Δείτε ολόκληρο το podcast της Χριστίνας Μπόμπα

Θυμίζουμε πως η Χριστίνα Μπόμπα κι ο Σάκης Τανιμανίδης παντρεύτηκαν το 2018. Τον Ιούνιο του 2021 γεννήθηκαν οι δίδυμες κορούλες του ζευγαριού Αριάνα και Φιλίππα.