Σάκης Τανιμανίδης: Φορά την περούκα της Χριστίνας Μπόμπα από το MadWalk

Ο Σάκης Τανιμανίδης αποφάσισε να τρολάρει τη Χριστίνα Μπόμπα και χάρισε στους διαδικτυακούς του φίλους και φίλες ένα viral θέαμα. Τι έκανε; Ο παρουσιαστής φόρεσε την ίδια περούκα που είχε κλέψει την παράσταση η σύζυγός του χθες, στο MadWalk 2025 και έκανε ό,τι πιο αστείο έχουμε δει τελευταία στα social media.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η Χριστίνα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με «αέρα» χολιγουντιανής σταρ φορώντας μακρύ φόρεμα από δαντέλα και γούνα. Εκείνο όμως που έκλεψε την παράσταση ήταν η περούκα της! Η content creator εμφανίστηκε με περούκα κοντό καρέ, σε μαύρη απόχρωση και άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό!

Δες την εμφάνιση της Χριστίνας Μπόμπα στο MadWalk 2025:

Η εμφάνιση της Χριστίνας Μπόμπα με περούκα

Την επόμενη μέρα, ο Σάκης αποφάσισε να απαντήσει στο ερώτημα «Ποιος φοράει καλύτερα την περούκα;». Στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, εμφανίζεται με την ίδια περούκα, μιμούμενος με εκπληκτική ακρίβεια τις κινήσεις της Χριστίνας: Ρίχνει τη γούνα από τους ώμους του με δραματικότητα, κοιτάει στον φακό με ύφος «Ready for the red carpet!».

Το καλύτερο μέρος; Η συνομιλία τους στο βίντεο. Ο Σάκης ρωτάει με απορία: «Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί βάζεις περούκα για να βγεις; Δεν έχεις μαλλιά;» και συνεχίζει: «Θα πάω μια βόλτα αλλά θα βάλω κι εγώ περούκα… Τι φάση γυναικείας σκέψης είναι αυτή;». Η Χριστίνα φυσικά δεν μπορούσε να αφήσει αναπάντητο το σχόλιο και απάντησε με χιούμορ: «Για να τα έχω και κοντά, αφού δεν με αφήνεις να τα κάνω κουρευτώ».

Δες το βίντεο με τον Σάκη Τανιμανίδη: