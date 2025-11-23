Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»

Σε μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη προχώρησε η Χριστίνα Μπόμπα, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Η γνωστή Influencer μίλησε για τις δίδυμες κόρες της, καθώς και πώς είναι η σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη, αφότου έγιναν γονείς.

Χριστίνα Μπόμπα: «Κάτι που βοηθάει πολύ τα παιδιά τώρα, σε σχέση με τη γενιά των γονιών μας, είναι η αποδοχή των συναισθημάτων»

«Τα κορίτσια είναι σχεδόν 4,5. Όλες οι ηλικίες είναι απολαυστικές των παιδιών. Ο πρώτος χρόνος λόγω δύο μωρών ήταν πιο δύσκολος, γιατί έτσι κι αλλιώς η περίοδος της λοχείας και όλος ο πρώτος χρόνος με τα ξυπνήματα, τους θηλασμούς και αυτά είναι κάτι πολύ απαιτητικό σε μια μαμά. Όταν είναι επί δύο, είναι λίγο, ξέρεις… Αλλά, δεν ξέρω, αυτό το ότι είναι μαζί, μετά τον πρώτο χρόνο, άρχισε όλο να το κάνει πιο εύκολο. Και τώρα που είναι 4μισι και μπορείς να συνεννοηθείς και είναι μεταξύ του μωρού αλλά και του παιδιού, είναι ό,τι πιο απολαυστικό σε ηλικία. Κάθε χρόνο θα λέω τα ίδια», ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα για τις δίδυμες κόρες της.

Η ίδια πρόσθεσε: «Γενικά είχα πολύ καλά βιώματα. Αλλά κάτι που βοηθάει πολύ τα παιδιά τώρα, σε σχέση με τη γενιά των γονιών μας, είναι η αποδοχή των συναισθημάτων. Παλιότερα, όταν ένα μωρό έκλαιγε, του λέγανε "μην κλαις". Τώρα κατεβαίνεις στο ύψος του και του λες «καταλαβαίνω ότι στεναχωριέσαι». Αυτό είναι απελευθερωτικό για τα παιδιά, τους δίνει χώρο και στο αρνητικό συναίσθημα. Το βλέπω στα παιδιά μου, έρχονται και μου λένε "μαμά, είμαι στεναχωρημένη", "μαμά, ζηλεύω". Δίνουν όνομα στο συναίσθημα. Οι μεγάλοι συχνά δεν το κάνουμε αυτό. Ντρεπόμαστε. Νιώθουμε λύπη και το βαφτίζουμε "στρες", γιατί αυτό είναι πιο αποδεκτό. Και όλο αυτό μας εγκλωβίζει».

«Τον χαζεύω με τα παιδιά και τον ερωτεύομαι ξανά»

Σε ερώτηση για το πόσο έχει αλλάξει η σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη μέσα σε αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, η Χριστίνα Μπόμπα εξομολογήθηκε: «Θεωρώ ότι αν το ζευγάρι -και στη δική μας περίπτωση- έχει καλές βάσεις και νιώθει δεμένο και είναι ομάδα, όταν έρθουν τα παιδιά, αυτό πολλαπλασιάζεται, αλλάζει, κάνει κύκλους. Δηλαδή, τον πρώτο χρόνο της ζωής των παιδιών, είχαμε και οι δύο στο μυαλό μας πώς θα επιβιώσουμε, ποιος θα κοιμηθεί περισσότερο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Έλεγα, την πρώτη μέρα που γυρίσαμε “Θεέ μου, τι θα κάνω; Πώς θα ζήσουν τα παιδιά”».

Ενώ για τον εάν τους έχει φέρει πιο κοντά το γεγονός ότι έγιναν γονείς, η Χριστίνα Μπόμπα εξομολογήθηκε ότι: «Νομίζω ότι δυναμώνει τελικά η σχέση. Γιατί μετά βλέπεις τον σύντροφό σου, όχι μόνο ως σύντροφό σου. Τον βλέπεις και ως πατέρα των παιδιών σου και όταν αυτός ο πατέρας είναι καλός, που στην περίπτωση του Σάκη είναι πολύ καλός, τον θαυμάζεις ακόμη περισσότερο και δηλαδή, πολλές φορές έχει τύχει να τον χαζεύω με τα παιδιά και να τον ερωτεύομαι ξανά. Παίρνει άλλη μία ιδιότητα που εσύ τη λατρεύεις».

«Στην αρχή της σχέσης μας, ο Σάκης ήταν κυρίως αυτός που ήθελε να κάνουμε παιδιά»

Τέλος, η Χριστίνα Μπόμπα αποκάλυψε ότι ο Σάκης Τανιμανίδης ήθελε από την αρχή της σχέσης τους να μεγαλώσει η οικογένειά τους: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γίνει καλός μπαμπάς. Το ένιωθα πάρα πολύ και στην αρχή της σχέσης μας ο Σάκης ήταν κυρίως που ήθελε να κάνουμε παιδιά, γιατί εγώ ήμουνα και πιο μικρή τότε και έλεγα, εντάξει, όχι ακόμα, μετά από 1 χρόνο, μετά από 2 χρόνια. Μετά δυσκολευτήκαμε, μας πήρε πολλά χρόνια, αλλά, ήξερα πάντα ότι είναι γεννημένος για οικογένεια και για παιδιά, είναι φανταστικός».