Οι 15 εικόνες που λάτρεψαν οι followers της Χριστίνας Μπόμπα

Έτσι κυλά η καθημερινότητα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 09:42 Θάνος Μαρίνης: Το πρόβλημα υγείας, ο γάμος, οι γιοι του & το Cash or Trash
14.11.25 , 09:41 Νέο look για την Ιωάννα Μαλέσκου: Πώς αντέδρασε ο σύζυγός της;
14.11.25 , 09:40 Ορεστιάδα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από σηπτική δεξαμενή
14.11.25 , 09:24 Καιρός: Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις - Στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία
14.11.25 , 09:20 Αυτή είναι η νέα BMW F 450 GS
14.11.25 , 09:06 Οι 15 εικόνες που λάτρεψαν οι followers της Χριστίνας Μπόμπα
14.11.25 , 09:03 Άγιος Φίλιππος ο Aπόστολος: Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης των σιδηροδρομικών
14.11.25 , 08:47 Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο
14.11.25 , 08:46 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Σκορπιού
14.11.25 , 08:37 Νύχτα τρόμου στο Κίεβο: Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
14.11.25 , 08:33 Ελένη Φουρέιρα: Κοιμήθηκε στο στούντιο!
14.11.25 , 08:31 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ο μικρός Κίμωνας πίσω από τον φακό - Μοναδικά κλικ!
14.11.25 , 07:06 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο
14.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Noεμβρίου
13.11.25 , 23:46 Σοφία Μουτίδου: «Πολύς κόσμος είπε ότι αυτό με τον Γκλέτσο ήταν στημένο»
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει o 22χρονος - Έμεινε 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Ο μικρός Κίμωνας πίσω από τον φακό - Μοναδικά κλικ!
Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Άγιος Φίλιππος ο Aπόστολος: Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης των σιδηροδρομικών
Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα από τις 15/11
Οι 15 εικόνες που λάτρεψαν οι followers της Χριστίνας Μπόμπα
Κλήρωση Τζόκερ 13/11/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Βορίζια: Η στιγμή που η σύζυγος του Καργάκη μαθαίνει για τη δολοφονία του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Χριστίνα Μπόμπα παραμένει μία από τις πιο ενεργές παρουσίες στα social media, καθώς με την καθημερινότητά της, τις οικογενειακές στιγμές και τις επαγγελματικές δραστηριότητες, προσελκύει πάντα το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό της, καθώς μοιράζεται αυθεντικά στιγμιότυπα από τη ζωή της, χωρίς υπερβολές, αποτυπώνοντας με φυσικότητα όσα τη συγκινούν, την εμπνέουν ή την κάνουν να χαμογελά.

Το βράδυ της Πέμπτης 13/11, η Χριστίνα ανάρτησε στο Instagram ένα μικρό… φωτογραφικό ημερολόγιο των τελευταίων ημερών. Με τη μορφή ενός άλμπουμ, δημοσίευσε δεκαπέντε φωτογραφίες που συνοψίζουν το πώς πέρασε το προηγούμενο διάστημα, αποκαλύπτοντας πτυχές της καθημερινής της ρουτίνας αλλά και στιγμές γεμάτες συναίσθημα.

 

Μπόμπα - Τανιμανίδη: City break σε ρομαντικό προορισμό για ζευγάρια!

Από μικρές λεπτομέρειες της δουλειάς της μέχρι χαλαρές δραστηριότητες στο σπίτι, το άλμπουμ της έδινε μια όμορφη, ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής της.

Ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες ξεχώριζαν όπως συμβαίνει πάντα οι στιγμές με την οικογένειά της. Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης έχουν επιλέξει συνειδητά να αφιερώνουν όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο γίνεται στις δίδυμες κόρες τους, δημιουργώντας μαζί τους όμορφες αναμνήσεις.

Μπαμπάς και μαμά… αλλά και ερωτευμένοι: Το νέο ταξίδι Μπόμπα-Τανιμανίδη

Τα παιχνίδια στο σπίτι, οι βόλτες, οι αγκαλιές και οι αυθόρμητες στιγμές γέλιου αποτελούν για το ζευγάρι πηγή χαράς και ισορροπίας μέσα στην απαιτητική τους καθημερινότητα.

Το φωτογραφικό άλμπουμ ανέδειξε για ακόμα μια φορά μια οικογένεια που, παρά τις πολλές υποχρεώσεις και τον έντονο ρυθμό της ζωής, βρίσκει πάντα χρόνο για τα πραγματικά σημαντικά.

Η Χριστίνα μοιάζει να απολαμβάνει κάθε μικρή στιγμή με τις κόρες της και να προσπαθεί, μέσα από τις φωτογραφίες, να κρατήσει ζωντανές αυτές τις πολύτιμες εικόνες.

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι followers της έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά, εκφράζοντας την αγάπη τους για την οικογένεια και τα διδυμάκια Αριάνα και Φιλίππα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top