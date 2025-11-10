Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο

Εδώ και περίπου δύο χρόνια, η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης μεταφέρθηκαν σε νέα γραφεία, μεγαλύτερα και πιο λειτουργικό από το προηγούμενα.
Η Χριστίνα Μπόμπα, μάλιστα, συχνά πυκνά αναρτά conentent από τον επαγγελματικό της χώρο. Ξύλινο πάτωμα, μεγάλα παράθυρα και τοίχοι με τούβλα ξεχωρίζουν στον μοντέρνο χώρο των γραφείων, στον οποίο μας περιήγησε η επιχειρηματίας μέσα από τις εικόνες που ανήρτησε.
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης έφτιαξαν το δικό τους σπίτι για να στεγάσουν την οικογενειακή τους ευτυχία με τις δυο κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα! Η content creator μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram, τις αλλαγές που έκανε στα έπιπλα του σπιτιού της όπως ο μεγάλος λευκός καναπές με τα διακοσμητικά μαξιλάρια.
Όπως είπε μάλιστα η ίδια μετά από 1,5 χρόνο που έχουν μπει στο νέο τους σπίτι κατάφεραν να αποφασίσουν τι έπιπλα θα διαλέξουν! Και σήμερρα τα έδειξε στο Instagram.
