Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο

Ξύλινο πάτωμα, μεγάλα παράθυρα και τοίχοι με τούβλα ξεχωρίζουν

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εδώ και περίπου δύο χρόνια, η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης μεταφέρθηκαν σε νέα γραφεία, μεγαλύτερα και πιο λειτουργικό από το προηγούμενα.

Μπόμπα - Τανιμανίδη: City break σε ρομαντικό προορισμό για ζευγάρια!

Η Χριστίνα Μπόμπα, μάλιστα, συχνά πυκνά αναρτά conentent από τον επαγγελματικό της χώρο.  Ξύλινο πάτωμα, μεγάλα παράθυρα και τοίχοι με τούβλα ξεχωρίζουν στον μοντέρνο χώρο των γραφείων, στον οποίο μας περιήγησε η επιχειρηματίας μέσα από τις εικόνες που ανήρτησε.

mpompa

Θεά η Χριστίνα Μπόμπα: Μεταμορφώθηκε σε Milla Jovovich στο Resident Evil!

 

Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Το νέο σαλόνι του σπιτιού τους

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης έφτιαξαν το δικό τους σπίτι για να στεγάσουν την οικογενειακή τους ευτυχία με τις δυο κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα!  Η content creator μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram, τις αλλαγές που έκανε στα έπιπλα του σπιτιού της όπως ο μεγάλος λευκός καναπές με τα διακοσμητικά μαξιλάρια.

Όπως είπε μάλιστα η ίδια μετά από 1,5 χρόνο που έχουν μπει στο νέο τους σπίτι κατάφεραν να αποφασίσουν τι έπιπλα θα διαλέξουν! Και σήμερρα τα έδειξε στο Instagram.

mpompa

aa

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
