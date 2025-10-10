Μπόμπα - Τανιμανίδη: City break σε ρομαντικό προορισμό για ζευγάρια!

5 λεπτά χωρίς παιδιά και... η Χριστίνα κοιμήθηκε!

Celebrities & Gossip Νεα
Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα μικρό διάλειμμα από τις οικογενειακές υποχρεώσεις αποφάσισαν να κάνουν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, που ταξίδεψαν για λίγες ημέρες στην πανέμορφη Μάλτα, αυτή τη φορά χωρίς τις δίδυμες κορούλες τους.

Μπαμπάς και μαμά… αλλά και ερωτευμένοι: Το νέο ταξίδι Μπόμπα-Τανιμανίδη


Το αγαπημένο ζευγάρι, που δε σταματά να μοιράζεται αυθεντικές και διασκεδαστικές στιγμές από την καθημερινότητά του, ανέβασε φωτογραφίες από την αρχή του ταξιδιού, δείχνοντας πως είναι πανέτοιμοι να χαλαρώσουν και να απολαύσουν λίγο χρόνο μόνο οι δυο τους.

Η selfie πριν την απογείωση

Η selfie πριν την απογείωση

Αρχικά, ο Σάκης «πρόδωσε» το ρομαντικό ταξίδι με μια φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο, δίχως να αποκαλύψει τον προορισμό.

Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Το νέο σαλόνι του σπιτιού τους

Λίγη ώρα αργότερα, ο Σάκης δημοσίευσε μια δεύτερη selfie από το αεροπλάνο, όπου η Χριστίνα κοιμόταν ήδη, μόλις 5 λεπτά μετά την απογείωση!

Με χιουμοριστικό ύφος έγραψε: «5 λεπτά μετά την απογείωση… τέλεια θα περάσουμε!», ενώ εκείνη απάντησε αργότερα με αυτοσαρκασμό: «Ντροπή να με δίνεις έτσι στεγνά».

Ύπνος και χαλάρρωση για τη Χριστίνα Μπόμπα

Ύπνος και χαλάρρωση για τη Χριστίνα Μπόμπα

Χαλαρή και έτοιμη για εξερεύνηση


Η Χριστίνα Μπόμπα πόζαρε μπροστά στον καθρέφτη του ασανσέρ, με casual αλλά κομψό look, γράφοντας: «Ready to explore Malta! (Έτοιμη να εξερευνήσω τη Μάλτα)».

Έτοιμη για τις βόλτες τη Μάλτα

Έτοιμη για τις βόλτες τη Μάλτα

Με στιλ, χαμόγελο και ανεβασμένη διάθεση, η γνωστή influencer φάνηκε ενθουσιασμένη για την εξόρμηση.

Μετά από έναν γεμάτο ρυθμό καθημερινότητας με τα δίδυμα κοριτσάκια τους, το ζευγάρι αποφάσισε να αφιερώσει λίγο ποιοτικό χρόνο στον εαυτό του.

Η ρομαντική αυτή απόδραση στη Μάλτα φαίνεται πως τους ανανέωσε και ήδη από τις πρώτες αναρτήσεις  το κλίμα είναι χαλαρό, γεμάτο γέλια και θετική ενέργεια.

