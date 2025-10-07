Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Το νέο σαλόνι του σπιτιού τους

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης έφτιαξαν το δικό τους σπίτι για να στεγάσουν την οικογενειακή τους ευτυχία με τις δυο κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα!

Το ζευγάρι δημοσιεύει αρκετά συχνά στιγμιότυπα από το σπίτι του. Η κάθε γωνία που έχουν δημιουργήσει, είναι μοναδική και άρτια διακοσμημένη. Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram, τις αλλαγές που έκανε στα έπιπλα του σπιτιού της όπως ο μεγάλος λευκός καναπές με τα διακοσμητικά μαξιλάρια.

Όπως είπε μάλιστα η ίδια μετά από 1,5 χρόνο που έχουν μπει στο νέο τους σπίτι κατάφεραν να αποφασίσουν τι έπιπλα θα διαλέξουν! Και σήμερρα τα έδειξε στο Instagram.

Τα χρώματα που κυριαρχούν στο σπίτι της Χριστίνας Μπόμπα και του Σάκη Τανιμανίδη είναι το λευκό και το ξύλο μιας και είναι οι αποχρώσεις που ταιριάζουν σε minimal διακόσμηση.

Το ερωτευμένο ζευγάρι πρόσφατα έδωσε μία κοινή συνέντευξη στο Happy Day και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και παραδέχτηκε ότι είναι ανοιχτό στη σκέψη ενός τρίτου παιδιού!

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή τους ρώτησε αν σκέφτονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, δε δίστασε να παραδεχτεί: «Το συζητάμε συχνά. Ήθελα αρκετό χρόνο γιατί ήταν δύο τα μωρά και ήταν απαιτητικό… τώρα που έχουν πάρει τον δρόμο τους είμαι όλο και πιο έτοιμη».

«Τώρα με το που φύγουμε… Η κοινή λογική μου λέει το εξής. Δεν έχω ζήσει καμία εμπειρία που να έρχεται έστω κοντά με την ανατροφή ενός παιδιού. Δεν πρέπει ντε και καλά να κάνουμε, αλλά θα το έβλεπα σαν θετική εξέλιξη στη ζωή μας. Και να μην έρθει και τα δύο μας παιδάκια είναι υπεραρκετά», συμπλήρωσε ο Σάκης.