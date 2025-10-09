Μπαμπάς και μαμά… αλλά και ερωτευμένοι: Το νέο ταξίδι Μπόμπα-Τανιμανίδη

Οι αποσκευές τους «κρύβουν» έρωτα και ρομαντισμό

Μπαμπάς και μαμά… αλλά και ερωτευμένοι: Το νέο ταξίδι Μπόμπα-Τανιμανίδη
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η συνέντευξη του ζευγαριού στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης είναι γνωστοί για την αγάπη τους στα ταξίδια. Πριν αποκτήσουν οικογένεια, κάθε ευκαιρία ήταν αρκετή για να επιβιβαστούν σε ένα αεροπλάνο και να εξερευνήσουν νέους προορισμούς ανά τον κόσμο.

 

Από τότε που έγιναν γονείς, οι προτεραιότητες άλλαξαν, και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε συνδυασμό με τη φροντίδα των δίδυμων κοριτσιών τους, περιόρισαν τις κοινές αποδράσεις. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως αυτές τις ημέρες το αγαπημένο ζευγάρι βρήκε τον τρόπο να περάσει ξανά ποιοτικό χρόνο μαζί, μακριά από την καθημερινότητα.

Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Το νέο σαλόνι του σπιτιού τους

Ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανεβάζοντας story στο Instagram από το εσωτερικό αεροπλάνου, όπου ποζάρει μαζί με τη Χριστίνα. Όπως αποκάλυψε, το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει για λίγο τις κόρες του πίσω και να απολαύσει ένα ρομαντικό ταξίδι για δύο, όπως παλιά.

Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»

«Ρομαντικό ταξιδάκι μπαμπάς και μαμά!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας ο παρουσιαστής, χωρίς όμως να αποκαλύψει ακόμα τον προορισμό.

Χριστίνα Μπόμπα & Σάκης Τανιμανίδης: Ρομαντική απόδραση χωρίς τα διδυμάκια

Το κοινό πάντως ανυπομονεί να μάθει πού θα τους βγάλει αυτή η νέα περιπέτεια, και δεν αποκλείεται να υπάρξουν περισσότερες αναρτήσεις από τις όμορφες στιγμές που ζουν μάλλον μακριά από την Ελλάδα.

