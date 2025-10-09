Μπαμπάς και μαμά… αλλά και ερωτευμένοι: Το νέο ταξίδι Μπόμπα-Τανιμανίδη

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης είναι γνωστοί για την αγάπη τους στα ταξίδια. Πριν αποκτήσουν οικογένεια, κάθε ευκαιρία ήταν αρκετή για να επιβιβαστούν σε ένα αεροπλάνο και να εξερευνήσουν νέους προορισμούς ανά τον κόσμο.

Από τότε που έγιναν γονείς, οι προτεραιότητες άλλαξαν, και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε συνδυασμό με τη φροντίδα των δίδυμων κοριτσιών τους, περιόρισαν τις κοινές αποδράσεις. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως αυτές τις ημέρες το αγαπημένο ζευγάρι βρήκε τον τρόπο να περάσει ξανά ποιοτικό χρόνο μαζί, μακριά από την καθημερινότητα.

Ο Σάκης Τανιμανίδης μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανεβάζοντας story στο Instagram από το εσωτερικό αεροπλάνου, όπου ποζάρει μαζί με τη Χριστίνα. Όπως αποκάλυψε, το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει για λίγο τις κόρες του πίσω και να απολαύσει ένα ρομαντικό ταξίδι για δύο, όπως παλιά.

«Ρομαντικό ταξιδάκι μπαμπάς και μαμά!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας ο παρουσιαστής, χωρίς όμως να αποκαλύψει ακόμα τον προορισμό.

Το κοινό πάντως ανυπομονεί να μάθει πού θα τους βγάλει αυτή η νέα περιπέτεια, και δεν αποκλείεται να υπάρξουν περισσότερες αναρτήσεις από τις όμορφες στιγμές που ζουν μάλλον μακριά από την Ελλάδα.