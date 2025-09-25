Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»

Στην πιο ώριμη και γλυκιά φάση της οικογενειακής τους ζωής φαίνεται πως βρίσκονται η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης.

Μιλώντας για την ανατροφή των δύο κοριτσιών τους, η Χριστίνα παραδέχτηκε με ειλικρίνεια: «Είμαστε και οι δύο βούτυρο. Τα παιδιά είναι πιο αυστηρά από εμάς! Έχουμε συμφωνήσει να δίνουμε μάχες μόνο όταν αξίζει. Έχουν τον δικό τους χώρο στο σαλόνι για να παίζουν ελεύθερα, δίπλα μας, με την παρουσία μας αλλά χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Σάκης, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στη σύγχρονη προσέγγιση στην ανατροφή παιδιών: «Πιστεύω πως είναι η καλύτερη ανατροφή αυτή της νέας εποχής. Μιλούσα με τη μαμά μου για τη γιαγιά μου, που τους αρκούσε ένα βλέμμα για να καθίσουν ήσυχα. Εμείς πλέον προσεγγίζουμε αλλιώς τα παιδιά μας, με συζήτηση και ενσυναίσθηση».

Και η Χριστίνα συμπλήρωσε στο Happy Day: «Θέλουν όρια. Θα τους τα βάλει ο κόσμος αν δεν τα βάλουμε εμείς, απλώς το κάνουμε με αγάπη και άλλη προσέγγιση».

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή τους ρώτησε αν σκέφτονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, δε δίστασε να παραδεχτεί: «Το συζητάμε συχνά. Ήθελα αρκετό χρόνο γιατί ήταν δύο τα μωρά και ήταν απαιτητικό… τώρα που έχουν πάρει τον δρόμο τους είμαι όλο και πιο έτοιμη».

«Τώρα με το που φύγουμε… Η κοινή λογική μου λέει το εξής. Δεν έχω ζήσει καμία εμπειρία που να έρχεται έστω κοντά με την ανατροφή ενός παιδιού. Δεν πρέπει ντε και καλά να κάνουμε, αλλά θα το έβλεπα σαν θετική εξέλιξη στη ζωή μας. Και να μην έρθει και τα δύο μας παιδάκια είναι υπεραρκετά», συμπλήρωσε ο Σάκης.

