Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο

Το ζευγάρι βρέθηκε στον γάμο φιλικού του ζευγαριού

Φωτογραφίες της οικογένειες Τανιμανίδη από το roadtrip στις Βαλτικές χώρες / Φωτογραφίες: Instagram.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία mini απόδραση στην Άνδρο, που απέχει μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, έκαναν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα.

Τανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρες

Το ζευγάρι πήρε τις δίδυμες κόρες του Αριάννα και Φιλίππα και ταξίδεψε στο νησί των Κυκλάδων προκειμένου να παρευρεθεί σε γάμο φιλικού του ζευγαριού. 

Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο

Ο παρουσιαστής και η influencer έφτασαν στην Άνδρο την Παρασκευή του πρωί για να παρευρεθούν στο  pre wedding  πάρτι και να διασκεδάσουν με την ψυχή τους.

Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο

Το Σάββατο που τελέστηκε το μυστήριο, η Χριστίνα Μπόμπα τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της με το εντυπωσιακό  φόρεμά της αλλά και με τον ξέφρενο χορό της.

Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram της  στιγμιότυπα από τις όμορφες στιγμές που πέρασε μεταφέροντάς μας τη χαρά της. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
