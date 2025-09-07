Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο

Φωτογραφίες της οικογένειες Τανιμανίδη από το roadtrip στις Βαλτικές χώρες / Φωτογραφίες: Instagram.com

Μία mini απόδραση στην Άνδρο, που απέχει μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, έκαναν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα.

Το ζευγάρι πήρε τις δίδυμες κόρες του Αριάννα και Φιλίππα και ταξίδεψε στο νησί των Κυκλάδων προκειμένου να παρευρεθεί σε γάμο φιλικού του ζευγαριού.

Ο παρουσιαστής και η influencer έφτασαν στην Άνδρο την Παρασκευή του πρωί για να παρευρεθούν στο pre wedding πάρτι και να διασκεδάσουν με την ψυχή τους.

Το Σάββατο που τελέστηκε το μυστήριο, η Χριστίνα Μπόμπα τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της με το εντυπωσιακό φόρεμά της αλλά και με τον ξέφρενο χορό της.

Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram της στιγμιότυπα από τις όμορφες στιγμές που πέρασε μεταφέροντάς μας τη χαρά της.



