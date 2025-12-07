IQ 160: Η Μουρίκη ανησυχεί για τις κληρονομικές ασθένειες του Καλατζή

Τι θα δείτε στo 8ο επεισόδιο, απόψε Κυριακή 7/12/2025 στις 22.10 στο Star

Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου του IQ 160
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Καλατζής προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την πιθανότητα να γίνει πατέρας. Ένα καινούριο μέλος προστίθεται στην ομάδα, στη θέση της Δάφνης. Πρόκειται για την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), μια ιδιόρρυθμη νέα κοπέλα, η οποία θα αποδειχθεί πολύτιμη στη διαλεύκανση των εγκλημάτων και θα γίνει φίλη με την Πηνελόπη.

IQ 160: Η Μουρίκη ανησυχεί για τις κληρονομικές ασθένειες του Καλατζή

Ένας 26χρονος άντρας βρίσκεται δολοφονημένος και οι πρώτες υποψίες πέφτουν στη σύζυγό του, τη Βάνα, στην οποία αρνιόταν να δώσει διαζύγιο. Εκείνη, όμως, έλειπε στο εξωτερικό, τη νύχτα του φόνου. Αποκαλύπτεται ότι το θύμα είχε ποινικό μητρώο και υπάρχουν και αρκετοί άλλοι που θα είχαν κίνητρο να τον ξεφορτωθούν: ο φωτογράφος μόδας, που είχε τσακωθεί άγρια μαζί του, η σκληρή μάνατζερ της Βάνας, που τον θεωρούσε  απειλή για την καριέρα της, αλλά και η καινούρια σχέση της Βάνας, ένας 35χρονος πιλότος.

IQ 160: Η Μουρίκη ανησυχεί για τις κληρονομικές ασθένειες του Καλατζή

Η Μαρίνα και ο Ηλίας πείθουν τη μητέρα τους να ψάξει τις οικογένειες του Τηλέμαχου και του Αργύρη για τυχόν κληρονομικές ασθένειες. Η Πηνελόπη αρχίζει να ανησυχεί και συνεργάζεται με τη νεοφερμένη Τρίνα για να βρουν πληροφορίες… 

Γκεστ επεισοδίου 8 
Θεανώ Κλαδή (Βάνα Ρωμανού)
Κωνσταντίνα Μεσσήνη (Έρικα Σούτσου)
Νικολέττα Καρρά (Ηλέκτρα Κατσέλη)
Τεό Δογορίτης (Θάνος Μάντζιος)
Πασχάλης Γκένιος (μπάρμαν)
Αφροδίτη Γεωργούση (Σταματίνα Μάντζιου)
Κωνσταντίνος Φάμης (Φάνης Στεργιάδης)
Γιάννης Βασιλώτος (Άλκης Παπαματθαίου)
Ολυμπία Δεδοπούλου (Μαρία Σαββιδάκη)
Ηλέκτρα Μπαρούτα (Ναυσικά Περή)

Από την ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ στις 21:00 με διπλό επεισόδιο

IQ 160: Η Μουρίκη ανησυχεί για τις κληρονομικές ασθένειες του Καλατζή

Η σειρά που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, επέστρεψε με 3ο κύκλο επεισοδίων στο πρόγραμμα του Star!

Υπόθεση σειράς 
Ο 3ος κύκλος του IQ 160 εγκυμονεί εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!
 
Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) έχει -πάλι- μπελάδες! Από τη μία, η είδηση της εγκυμοσύνης της φέρνει τα πάνω-κάτω στην, ούτως ή άλλως, ανάστατη καθημερινότητά της, κι από την άλλη, η δεδομένη πρόθεση του Αργύρη (Νίκος Κουρής) να μείνει μακριά της, τη φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όχι μόνο γιατί προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά και γιατί δεν ξέρει... ποιου είναι το παιδί: του Καλατζή ή μήπως του Τηλέμαχου (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος);
  
Κι ενώ η Μουρίκη προσπαθεί να ορθοποδήσει, και να εξιχνιάσει με το μοναδικό της χάρισμα ακόμη μία μυστηριώδη υπόθεση, μία ανακοίνωση του Αργύρη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της... 

Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη που έχει προβλήματα στην ομάδα: η σχέση του Γιώργου (Ηλίας Μουλάς) και της Δάφνης (Ελίζα Σκολίδη) δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν, ενώ και η Σοφία (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) βρίσκει δυσκολίες στη σχέση της με τον Εισαγγελέα Καψάλη (Θανάσης Δόβρης).

Παράλληλα, ένας νέος, εντελώς διαφορετικός συνάδελφος, ο Μηνάς (Γιώργος Τριανταφυλλίδης) φτάνει στο τμήμα, αποφασισμένος να μην αφήσει τη Μουρίκη σε... χλωρό κλαρί και μαζί με μία φερέλπιδα IT expert, την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), θα ανακατέψουν ακόμη περισσότερο την τράπουλα. 

Η Πηνελόπη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής και της... αστυνομικής καριέρας της. Θα τα καταφέρει;

Το IQ 160 επέστρεψε με νέες περιπέτειες! 
Μυστηριώδεις υποθέσεις που κόβουν την ανάσα! 
Δράση, αγωνία και φυσικά, πολύ - πολύ γέλιο! 

Συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 22:10!

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη 

Δείτε όλα τα επεισόδια του IQ 160

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
