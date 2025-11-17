Νίκος Κουρής: «Ο έρωτας μόνο μας ταλαιπωρεί… αλλά μας δίνει και ζωή»

Ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης Μουρίκη στο IQ 160;

Media
Η συνέντευξη του Νίκου Κουρή στο Breakfast@star
Μια συνέντευξη γεμάτη χιούμορ, ειλικρίνεια και εξομολογήσεις παραχώρησε ο Νίκος Κουρής στην κάμερα του Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη, μιλώντας για την επιτυχία της σειράς «IQ 160», τη δυνατή συνεργασία του με τη Σμαράγδα Καρύδη, τη νέα θεατρική του δουλειά αλλά και την προσωπική του ζωή.

Νίκος Κουρής: Η ηλικία, ο γάμος, το πρόβλημα υγείας και το IQ 160

«Τρίτη σεζόν IQ 160 και δεν το περιμέναμε»

Ο ηθοποιός, υποδυόμενος τον υπαστυνόμο Αργύρη Καλαντζή, δήλωσε πως η απήχηση της σειράς ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

«Το ελπίζεις, αλλά δεν το περιμέναμε… Η αγάπη του κόσμου είναι συγκινητική», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι ο κόσμος τον σταματά στον δρόμο με ενθουσιασμό. Η είσοδος του στην κωμωδία μιας και δηλώνει δραματικός ηθοποιός έχει αλλάξει την επαφή του με το κοινό: «Ήμουν πιο δραματικός ηθοποιός.  Στην κωμωδία η επικοινωνία με τον κόσμο είναι άλλη».

Ο έρωτας, η «ταλαιπωρία» και η ιστορία της Πηνελόπης και του Αργύρη

Μιλώντας για την ερωτική ιστορία στο «IQ 160», ο τηλεοπτικός εξήγησε γιατί αυτή η σχέση συγκινεί το κοινό: «Έχει ενδιαφέρον γιατί δεν ολοκληρώνεται. Ό,τι δεν ολοκληρώνεται σε αφήνει να θες να το τελειώσεις. Ο έρωτας μάς ταλαιπωρεί… μόνο μάς ταλαιπωρεί, αλλά μας δίνει και ζωή.»

 

Όταν ρωτήθηκε για το μωρό της Πηνελόπης Μουρίκη και τον πατέρα του, κράτησε μυστικό: «Έχει μεγάλη περιπέτεια αυτή η ιστορία… και στο τέλος οριακά δεν ξέρεις ποιος είναι. Και ξέρεις κιόλας.»

Η σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη

Ο Νίκος Κουρής μίλησε με θαυμασμό για τη χρόνια συνεργασία του με τη Σμαράγδα Καρύδη: «Η Σμαράγδα είναι φωτεινός άνθρωπος, έξυπνη, με τρομερή χαρά για τη ζωή και συγκλονιστικό χιούμορ.»

 

Αυτό που εκτιμά περισσότερο σε εκείνη; «Το πόσο αξιοπρεπής είναι στα αισθήματά της. Δεν πουλάει τον συναισθηματισμό. Είναι καθαρή σαν γυαλί.»


Λίγο πριν την πρεμιέρα του “Οιδίποδα”

Η κάμερα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star τον συνάντησε στη Στέγη, όπου πραγματοποιούνται οι τελικές πρόβες της παράστασης «Οιδίποδας», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

«Είμαστε όλοι σαν τρελοί πριν την πρεμιέρα!» είπε γελώντας, εξηγώντας πως το έργο ανεβαίνει την ίδια ώρα σε Broadway, West End και Ελλάδα, σημειώνοντας sold out όχι ως mainstream παραγωγή, αλλά χάρη στη βαθιά και συναρπαστική σκηνοθετική ματιά.

Το τηλεπαιχνίδι και τα μελλοντικά σχέδια

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε ότι σκέφτεται σοβαρά να παρουσιάσει δική του ιδέα σε κανάλι: «Είναι τώρα κανέναν χρόνο που σκέφτομαι ότι, αν έχω μια ιδέα, μπορώ να χτυπήσω μια πόρτα και να πω: “Έχω αυτό”. Προσανατολίζομαι προς τα εκεί. Εύχομαι να το κάνω και αν γίνει αρχή ποτέ δεν ξέρεις».

Ο Νίκος Κουρής λέει ναι σε τηλεπαιχνίδι

Ο Νίκος Κουρής λέει ναι σε τηλεπαιχνίδι

Η προσωπική ζωή και η… άρνηση να μιλήσει γι’ αυτήν

Όταν η Λιλή τον ρώτησε αν αυτή την περίοδο συμβαίνει κάτι όμορφο στη ζωή του, ο Νίκος Κουρής χαμογέλασε: «Έχεις μεγάλη φαντασία, έχεις φαντασία… Δε θέλω να μιλήσω για τα προσωπικά μου, δεν έχουν σημασία στη δημόσια εικόνα μου.»

Ωστόσο δεν έκρυψε πως βρίσκεται σε μια καλή φάση: «Ναι, είμαι πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ.»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

