Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων.

πίσκοπος Μεδιολάνων (Μιλάνου), διακεκριμένος εκκλησιαστικός Πατέρας και συγγραφέας. Η μνήμη του τιμάται στις 7 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αμβρόσιος και Αμβροσία.

Ο Αυρήλιος Αμβρόσιος, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε το 340 στην πόλη Τρέβηροι (σημερινό Τριρ Γερμανίας) και σπούδασε νομικά, ρητορική και φιλοσοφία. Διακρίθηκε ως ρωμαίος συγκλητικός και δικαστικός, προτού μεταστραφεί στο Χριστιανισμό και αναλάβει επίσκοπος Μεδιολάνων (Μιλάνου).

Έγραψε πολλά βιβλία και προστάτευσε την εκκλησία από τις αιρέσεις του Αρείου, του Σαβελλίου και του Ευνομίου. Εμπόδισε την είσοδο στην εκκλησία στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μέγα, επειδή είχε διατάξει μία σφαγή στη Θεσσαλονίκη.

Κοιμήθηκε ειρηνικά το 397, σε ηλικία 57 ετών.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αμβρόσιος, Αμβρόσης

Αμβροσία

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:27 και θα δύσει στις 18:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 38 λεπτά.

Σελήνη 17.6 ημερών