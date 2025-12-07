Mercedes-Benz E 220 d: Δοκιμάζουμε την «αστεράτη» λιμουζίνα 

Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιος που θα του ζητήσεις να αναφέρει μια premium μάρκα και να μην πεί κατευθείαν την μάρκα «Mercedes». Πολυτέλεια, τεχνολογία, ποιότητα κατασκευής κύρος και άνεση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων της σε βαθμό ανάλογο με την κατηγορία.

Αν και στην Mercedes έχουν ένα status που ακόμη και στο πιο μικρό μοντέλο της δεν κάνουν εκπτώσεις. Πόσο μάλλον στην λιμουζινάτη Mercedes-Benz E 220 d η οποία σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ σπουδαίος όταν βρίσκεσαι στο εσωτερικό της. Μάλιστα η σχεδίαση, ο εξοπλισμός και η εν γένει ατμόσφαιρα κάνει τη νέα E-Class δικαιωματικά μια S-Class με μικρότερες διαστάσεις.

Η νέα E-Class είναι ένα κλασσικό sedan τριών όγκων με χαρακτηριστική κλίση προς τα κάτω στο πίσω μέρος, με αρχοντική κορμοστασιά και ένα διαχρονικό σχεδιασμό που αρέσει στους λάτρεις της μάρκας.

Μπροστά επικρατεί η τρισδιάστατα χρωμιωμένη και φωτιζόμενη στην έκδοση της δοκιμής μας μάσκα ψυγείου με νικελένια διακοσμητικά και την μαύρη επιφάνεια θυμίζοντας πάνελ των μοντέλων Mercedes-EQ.



«Δένει» αρμονικά με τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED με κορυφαίο φωτισμό τόσο σε επαρχιακούς δρόμους με συνεχείς στροφές όσο και στον αυτοκινητόδρομο. Η προσαρμογή τους στις ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι από τις κορυφαίες της κατηγορίας κάνοντας την νύχτα... ημέρα, χωρίς να τυφλώνονται οι οδηγοί που έρχονται από την απέναντι πλευρά του δρόμου.

Οι πιο παρατηριτικοί θα προσέξουν τα μικρά αστεράκια που την απαρτίζουν αλλά και την μικρή κάμεραπου αποτελεί το κέντρο ενημέρωσης της κίνησης μπροστά.



Στο πλαινό μέρος εντοπίζεις τις μυώδεις γραμμές αλλά και τις χωνευτές φωτιζόμενες χειρολαβές που ξεπηδούν όταν πλησιάζεις για αν μπεις στο εντυπωσιακό πολυτελέστατο εσωτερικό της. Η νέα E-Class έχει τις αναλογίες ενός κλασικού sedan τριών όγκων.

Κοντός μπροστινός πρόβολος με μακρύ καπό κινητήρα και την καμπίνα επιβατών, το λεγόμενο greenhouse, να έιναι τοποθετημένη αρκετά προς τα πίσω. Αυτή τη σχεδίαση «cab backward» συμπληρώνει αρμονικά ο ιδανικών αναλογιών πίσω πρόβολος.

Στο πίσω μέρος τα πλατιά φωτιστιοτικά σώματα με το μοτίβο αστεριού ενώνονται μεταξύ τους με μια μαύρη λωρίδα και τονίζουν ακόμη περισσότερο το πλάτος του αυτοκινήτου. Με 4,95 μέτρα μήκος, η νέα Mercedes E-Class είναι έναν πόντο μακρύτερη από την προηγούμενη και πιο πλατιά κατά 2 cm φτάνοντας τα 1,88 μέτρα.

Το μεταξόνιο είναι αυξημένο κατά 2 πόντους φτάνοντας πλέον τα 2,96 μέτρα. Όλες αυτές οι σχεδιαστικές επιλογές προσφέρουν τον κορυφαίο για την κατηγορία αεροδυναμικό συντελεστή 0,23.



Περνώντας στο εσωτερικό της είναι η πρώτη φορά που αντί να αναφερθούμε στην ποιότητα κατασκευής και την πολυτέλεια επικεντρωθήκαμε στην hi tech τεχνολογία η οποία ήταν εμφανέστατη μπροστά από τον οδηγό που κοιτάει τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι επιβάτες το ψηφιακό σύνολο που καλύππτει όλο το ταμπλό.

Μπροστά μας υπήρχε ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με τις παιερες; παραμετροποιήσεις που εκτελούνται μέσω των διακοπτών αφής στο πολυλειτουγικό τιμόνι. Με αυτό τον τρόπο μπαίνεις μέσα σε συστήματα όπως είναι η πλοήγηση, η απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο, οι αναλογικές ενδείξεις κ.α.

Κυρίως όμως με το εκπληκτικό ψηφιακό πάνελ «Superscreen», που καλύπτει σχεδόν όλο το ταμπλό. Ουσιαστικά μιλάμε για δυο τεράστιες οθόνες οι οποίες σηματίοζυν ένα εννιαίο σύνολο.

Η πρώτη, αυτή που βρίσκεται στο κέντροι έχει διαγώνιο 14,4 ιντσες στο κέντρο και αφορά τον χειρισμό των συστημάτων υποβοήθησης, των πολυμέσων του κλιματισμού και άλλων επιμέρους λειτουργιών.Η οθόνη διαθέτει μέχρι και κάμερα για αν μπορείτε να κάνετε βιντεοκλήσεις αλλά μόνο όταν είστε σταματημένοι.

Δίπλα ακριβώς υπάρχει μια ακόμη οθόνη με διαγώνιο 12,3 ίντσες μπροστα από τον συνοδηγό η οποία ενεργοποιείται μόνο όταν αυτός καθήσει στην θέση του. Μέσω αυτής έχει πλοήγηση στο διαδίκτυο , βλέπει βίντεο Tiktok και μπορεί να παίζει παιχνίδια όπως είναι sudoku, angrybirds κ.α. Ο τελευταίος έχει στην διάθεση του ακουστικά για να μην ενοχλεί καέναναν από τους υπόλοιπους επιβάτες.

Το σύστημα MBUX προσφέρει ακόμα περισσότερη άνεση χειρισμού. Με τη λειτουργία «Just Talk», το έξυπνο σύστημα φωνητικών εντολών ενεργοποιείται πλέον χωρίς τη λέξη-κλειδί «Hey Mercedes». Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται ένα κόκκινο σύμβολο μικροφώνου στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι το όχημα είναι έτοιμο και περιμένει εντολές



Ο βασικός εξοπλισμός της Mercedes-Benz E 220 d διαθέτει πλούσια ομπρέλα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, η κάμερα οπισθοπορείας η οποία καλύπτει κατά 360 μοίτρες το αυτοκίνητο με αυτόματη ενεργοποίηση σε στενούς δρομους αλλά ακι όταν πλησιάζουν οχήματα ή πεζοί δίπλα στο αυτοκίνητο.

Υπάρχει ενεργό σύστημα υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC, ATTENTION ASSIST, ενεργή υποβοήθηση πέδησης, ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, πακέτο στάθμευσης και σύστημα υποβοήθησης διατήρησης ορίων ταχύτητας.

Η κατάσταση και δραστηριότητα των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης εμφανίζονται σε προβολή πλήρους οθόνης στον τρόπο λειτουργίας «Υποβοήθηση» της οθόνης του οδηγού. Σε συνδυασμό με την κάμερα, το ATTENTION ASSIST παρέχει επίσης προειδοποίηση απόσπασης προσοχής του οδηγού

Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ασύρματη φόρτιση για smartphone. Με το ψηφιακό κλειδί οχήματος, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία ή να κλειδώσετε την E-Class πολύ απλά μέσω μιας συμβατής συσκευής. Υπάρχει επίσης δυνατότητα κοινής χρήσης κλειδιών: χρησιμοποιώντας διάφορα ψηφιακά κανάλια μπορεί κάποιος να προσκαλέσει μέλη της οικογένειας για να χρησιμοποιήσουν την E-Class.



Την ίδια στιγμή έχεις την δυνατότητα αλλαγής του εσωτερικού φωτισμού κατά το δοκούν μέσω της κεντρικής οθόνης δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό περιβάλλον.με την φωτεινή λωρίδα του Active Ambient Lighting. Με το νέο Active Ambient Lighting with Sound Visualisation, μπορείτε να βιώσετε τη μουσική με τρεις αισθήσεις. Όσον αφορά τους χώρους επιβατών, ο οδηγός απολαμβάνει πέντε χιλιοστά περισσότερο εσωτερικό ύψος σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Στα συν και η τεράστια πανοραμική ανοιγόμενη ηλιοροφή που δίνει άλλον αέρα στο εσωτερικό.Πάντως οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι πίσω επιβάτες με τον χώρο για τα γόνατα και τον μέγιστο χώρο ποδιών να αυξάνονται κατά 10 και 17 χιλιοστά αντίστοιχα.

Το πλάτος στο ύψος των αγκώνων στο πίσω μέρος έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο: πλέον φτάνει τα 1519 χιλιοστά. Πρόκειται για αύξηση κατά 25 χιλιοστά και σχεδόν στα επίπεδα της S-Class. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών αγγίζει τα 540 λίτρα.

Η Mercedes επιμένει στο diesel και καλά κάνει. Στην καρδιά» του μοντέλου E-220d της δοκιμής μας υπάρχει ένας δίλιτρος τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος πετερελαιοκινητήρας με απόδοση 197 ίπππους/3.600 σ.α.λ. με ροπή 440 Nm/1.800-2.800 σ.α.λ. ο οποίος συνεπικουρείται από ένα ήπιο υβριδκό 48βολτο ηλεκτρικό σύστημα με μπαταρία ιόντων λιθίουκαι έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 23 ίππους με 205 Nm ροπής, τοποθετημένο μέσα στο σασμάν.

Η συνεργασία με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων των 9 σχέσων 9G-Tronic που μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς χαρακτηρίζεται άψογη. Μάλιστα έχεις την δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής στην οδήγηση χάρη στα paddles που υπάρχουν πίσω από το πολυλειτουργικό τιμόνι. Η πολιτισμένη λειτουργία του κινητήρα σε συνδυασμό με την προσεγμένη ηχομόνωση απλά σε κάνει να ξεχνάς ότι έχεις να κάνεις με diesel σύνολο.

Με την επιλογή του sport προγράμματος οδήγησης τα νούμερα ικανοποιούν καθώς τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 7,6 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 238 χλμ./ωρα, σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις.

Και όλα αυτά με βάρος αμαξώματος στα 1.915 kg Τα καλά νέα συνεχίζονται με την μέση κατανάλωση η οποία στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης κυμάνθηκε στα 6,8 έως και 7 λίτρα ανά 100 χλμ.Εκπομπές CO2 στα 126 γρμ./χλμ.

Η νέα E-Class της δοκιμής μας είχε το πεοαιρετικό πακέτο με το σύστημα αερανάρτησης AIRMATIC με την συνεχώς ρυθμιζόμενη απόσβεση ADS+ και σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα. Η ανάρτηση AIRMATIC με αερόσουστες και προσαρμοζόμενους αποσβεστήρες ADS+ ανταποκρίθηκε με μεγάλη ευαισθησία στις εντολές μας δίνοντας μια εξαιρετική οδική συμπεριφορά.

Στον αυτοκινητόδρομο αναπτύυσεις ταχύτητες και χάιρεσαι μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες ένα ήσυχο ταξίδι όπως αρμόζει σε αυτοκίνητο της κατηγορίας που επιπλέον «καταπίνει» τις μεγάλες αποστάσεις πρσφέροντας άνεση και ξεκούραση στα πολύωρα ταξίδια.

Στις κλειστές καμπές του δρόμου η σταθερότητα είναι υποδειγματική σε γρήγορους ρυθμούς με την πρόσφυση να είναι αυξημένη και χάρη στις 18άρες ζάντες και τα λάστιχα 225/55. Το σύστημα διεύθυνσης προσφέρει πλούσια πληροφόρηση ενώ η αερανάρτηση εξαλείφει την όποια αναπήδηση των αναρτήσεων.

Σε όλα αυτά προσθέστε και τα συστήματα υποβοήθησης που διορθώνουν τις όποιες υπερβολές του πολύ...ανήσυχου οδηγού. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ανάρτησης AIRMATIC είναι το σύστημα ρύθμισης ύψους.

Διατηρεί σταθερή την απόσταση από το έδαφος ανεξάρτητα από το φορτίο του οχήματος, ενώ κάνει και διορθώσεις όταν χρειάζεται. Όσο για τα φρένα εμπρόςαεριζόμενοι δίσκοι 342x32mm με τετραπίστονες δαγκάνες και πίσω αεριζόμενοι δίσκοι 300x22mm με μονοπίστονες δαγκάνες απλά συμβαδίζουν με την υπόλοιπη εξαιρετική οδική συμπεριφορά πεοσφέροντας άμεση ανταπόκριση σε δύσκολες καταστάσεις.



Η Μercedes E 220 d συνδυάζει τς αρετές του diessel την ηλεκτροκίνηση έστω και στην ήπια μορφή της προσφέροντας επιδόσεις, Οικονομία καυσίμου μειωμένους ρύπους Επιμένει ακόμη και στις sedan εκδόσεις προσφέροντας μαι λιμουζίνα με υψηλή τεχνολογία ,αρχοντική κορμοστασιά και το αστέρι να προσδίδει κύρος σε οδηγό και επιβάτες.

Το εσωτερικό της είναι «πλημμυρισμένο» με ποιότητα , πολυτέλειαα και τεχνολογία η οποία είναι εντυπωσιακή όχι μόνο από πλευράς λειτουργίας αλλά και οπτικά χάρη στις τεράστιες ψηφιακές οθόνες που χρειάζονται έναν χρόνο εξοικείωσης για να μάθεις τις πολλές λειτοργίες τους. Για να την αποκτήσετε χρειάζεστε από 71.700 ευρώ ενώ μπορεί να αυξηθεί αρκετά αν προτιμήσεις τον φουλ εξοπλισμό που έχει τα πάντα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ