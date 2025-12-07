Τα Φαντάσματα: Ο 1ος κύκλος της σειράς «κλείνει» με γάμο & πολλά ευτράπελα!

Η μεγάλη μέρα του γάμου έφτασε! Τα φαντάσματα είναι κατενθουσιασμένα, χωρίς όμως να γνωρίζουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος παντρεύεται.

Όλοι είναι αγχωμένοι. Η Μαρίνα και ο Χάρης, επειδή είναι η πρώτη φορά που παραχωρούν το σπίτι για τέτοιον σκοπό και η Δανάη, επειδή σε λίγο θα γίνει νύφη. Το άγχος τους το επιτείνει και η καταρρακτώδης βροχή, που δε λέει να σταματήσει!

Οι καλεσμένοι, ο ένας μετά τον άλλον, αρχίζουν να ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στην τελετή. Επιπλέον, η πρόσβαση στο Δημαρχείο φαίνεται να είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα η Δανάη να σκέφτεται να ακυρώσει εντελώς τον γάμο.

Η Μαρίνα και ο Χάρης, όμως, προσπαθούν να τη μεταπείσουν, ώστε να μη χάσουν τα χρήματα από την εκδήλωση, αλλά και για να αποφύγουν να βγει η φήμη ότι το αρχοντικό τους είναι γρουσούζικο. Στο μεταξύ, η Καλλιρρόη διαφωνεί με τον Βαγγέλη σχετικά με το θέμα της μονογαμίας, ενώ ο Παρασκευάς έχει μία συνάντηση, που θα του ξυπνήσει άσχημες μνήμες.

Συμμετέχουν: Θωμάς Παλιούρας, Ελεάννα Στραβοδήμου, Μαρτίνα Δημοπούλου, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Ανθή Βαφειαδάκη, Πανάγος Γιαννακόπουλος, Δανάη Αργυράκη και ο μικρός Δημήτρης Μπογδανίδης.

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία απολαμβάνουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Υπόθεση σειράς

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;



Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

