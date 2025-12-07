Τα Φαντάσματα: Ο 1ος κύκλος της σειράς «κλείνει» με γάμο & πολλά ευτράπελα!

Μη χάσετε το 10ο και τελευταίο επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.12.25 , 12:16 Αυστρία: Άφησε την κοπέλα του στο βουνό και πέθανε από το κρύο
07.12.25 , 11:58 Δημήτρης Παπανώτας σε ΑΝΤ1: «Να προσέχετε όταν σχολιάζετε τι έχω πει»
07.12.25 , 11:50 Συναγερμός στο Χίθροου: Αναφορές για συλλήψεις και τραυματίες
07.12.25 , 11:28 Αλέξης Παπαχελάς: Αποκάλυψε με άρθρο του ότι έχει καρκίνο του προστάτη
07.12.25 , 11:16 Βόλος: Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε στα βράχια
07.12.25 , 11:09 Μητσοτάκης σε αγρότες: «Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο»
07.12.25 , 11:00 Μαραντίνης: «Την πρώτη φορά που βγήκα με θαυμάστρια κατέληξε σε γάμο»
07.12.25 , 10:49 Αμετακίνητοι οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα
07.12.25 , 10:39 IQ 160: Η Μουρίκη ανησυχεί για τις κληρονομικές ασθένειες του Καλατζή
07.12.25 , 10:25 Τα Φαντάσματα: Ο 1ος κύκλος της σειράς «κλείνει» με γάμο & πολλά ευτράπελα!
07.12.25 , 10:14 Τα οχτώ σημεία που θα μπουν πιλοτικά κάμερες
07.12.25 , 09:58 TractioN: Ο Κώστας Στεφανής καλωσορίζει τη Χριστίνα Κοντοβά
07.12.25 , 09:53 Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος αποχαιρέτησε το κοπάδι του κι έπαθε εγκεφαλικό
07.12.25 , 09:31 Οι ONIRAMA στο Θέατρο Άλσος
07.12.25 , 09:18 Τροχαίο Φάληρο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κάηκε ολοσχερώς
Συναγερμός στο Χίθροου: Αναφορές για συλλήψεις και τραυματίες
Ζάκυνθος: «Μου χαμογέλασε κι έκλεισε τα μάτια»
Έχεις μήλα; Φτιάξε νόστιμες και υγιεινές συνταγές
Μαραντίνης: «Την πρώτη φορά που βγήκα με θαυμάστρια κατέληξε σε γάμο»
Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
Αλέξης Παπαχελάς: Αποκάλυψε με άρθρο του ότι έχει καρκίνο του προστάτη
Δημήτρης Παπανώτας σε ΑΝΤ1: «Να προσέχετε όταν σχολιάζετε τι έχω πει»
Αργυρός για Νίκα: «Όταν την πρωτοείδα, λέω "θα περάσω τη ζωή μου μαζί της"»
Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»
Λουτράκι: «Ο 6χρονος θώπευσε τη δασκάλα στο στήθος με ερωτική διάθεση»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μεγάλη μέρα του γάμου έφτασε! Τα φαντάσματα είναι κατενθουσιασμένα, χωρίς όμως να γνωρίζουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος παντρεύεται.

Τα Φαντάσματα: Ο 1ος κύκλος της σειράς «κλείνει» με γάμο & πολλά ευτράπελα!

Όλοι είναι αγχωμένοι. Η Μαρίνα και ο Χάρης, επειδή είναι η πρώτη φορά που παραχωρούν το σπίτι για τέτοιον σκοπό και η Δανάη, επειδή σε λίγο θα γίνει νύφη. Το άγχος τους το επιτείνει και η καταρρακτώδης βροχή, που δε λέει να σταματήσει!

Οι καλεσμένοι, ο ένας μετά τον άλλον, αρχίζουν να ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στην τελετή. Επιπλέον, η πρόσβαση στο Δημαρχείο φαίνεται να είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα η Δανάη να σκέφτεται να ακυρώσει εντελώς τον γάμο.

Τα Φαντάσματα: Ο 1ος κύκλος της σειράς «κλείνει» με γάμο & πολλά ευτράπελα!

Η Μαρίνα και ο Χάρης, όμως, προσπαθούν να τη μεταπείσουν, ώστε να μη χάσουν τα χρήματα από την εκδήλωση, αλλά και για να αποφύγουν να βγει η φήμη ότι το αρχοντικό τους είναι γρουσούζικο. Στο μεταξύ, η Καλλιρρόη διαφωνεί με τον Βαγγέλη σχετικά με το θέμα της μονογαμίας, ενώ ο Παρασκευάς έχει μία συνάντηση, που θα του ξυπνήσει άσχημες μνήμες.

Συμμετέχουν: Θωμάς Παλιούρας, Ελεάννα Στραβοδήμου, Μαρτίνα Δημοπούλου, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Ανθή Βαφειαδάκη, Πανάγος Γιαννακόπουλος, Δανάη Αργυράκη και ο μικρός Δημήτρης Μπογδανίδης.

Τα Φαντάσματα: Ο 1ος κύκλος της σειράς «κλείνει» με γάμο & πολλά ευτράπελα!

Tα Κυριακάτικα βράδια μας στο Star στοιχειώνουν… Τα Φαντάσματα!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία απολαμβάνουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Τα Φαντάσματα: Ο 1ος κύκλος της σειράς «κλείνει» με γάμο & πολλά ευτράπελα!

Υπόθεση σειράς
Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο! 

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα; 
 
Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. 
Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. 
Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.
Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
 |
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top