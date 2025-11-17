Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα

Η Έλλη Τρίγγου είναι μία από τις πιο ξεχωριστές ηθοποιούς της νέας γενιάς, με σημαντική παρουσία σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο.

Φέτος πρωταγωνιστεί στην πιο πολυσυζητημένη σειρά της σεζόν, την κωμωδία του Star, Τα Φαντάσματα.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά και για την αποδοχή του κόσμου. Χαίρομαι, το διασκεδάζω. Δηλαδή άνθρωποι λένε ότι τους αρέσει πολύ η σειρά, τη βρίσκουν ωραία, γρήγορη, ευχάριστη, λένε ποιο είναι το αγαπημένο τους φάντασμα, λένε πολύ ότι είναι πολύ ωραία παρέα, θα ήθελαν τα φαντάσματα να είναι φίλοι τους, έτσι λίγο μια αλλοπρόσαλη οικογένεια. Παίρνουμε πολύ ωραία vibes», απάντησε η ηθοποιός στη συνέντευξή της στο Breakfast@star.

Όλα όσα δεν ξέρουμε για την Έλλη Τρίγγου

Γεννημένη στις 8 Νοεμβρίου 1989 στην Πάτρα και μεγαλωμένη στον Βύρωνα, κατάφερε σε λίγα χρόνια να θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ταλαντούχες ηθοποιούς της εποχής μας.

Απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (2013–2016), η Έλλη Τρίγγου ξεχώρισε από νωρίς για την ευαισθησία και την αλήθεια που φέρει στους ρόλους της.

Η πρώτη σημαντική στιγμή της καριέρας της ήρθε όταν τελείωσε το πρώτο έτος της σχολής και συμμετείχε στην ταινία «Suntan», η οποία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.

Η ερμηνεία της της χάρισε το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενης Ηθοποιού από τις «Νύχτες Πρεμιέρας». Ακολούθησε η συμμετοχή της στην ταινία μικρού μήκους «37 μέρες», που της απέφερε ακόμη μια σημαντική διάκριση.

Στην τηλεόραση, η Έλλη Τρίγγου αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ευρύ κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δημοφιλή σειρά «Άγριες Μέλισσες», όπου υποδύθηκε την Ασημίνα Σταμίρη (2019–2022). Το 2023 - 2024 - 2025 πρωταγωνίστησε στη σειρά «Η Μάγισσα», ενώ φέτος εμφανίζεται στη μεγάλη επιτυχία του STAR, «Τα Φαντάσματα».

Έλλη Τρίγγου / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε διεθνείς παραγωγές, όπως η βρετανική σειρά «The Durrells» και η γερμανική παραγωγή «Just Push Abuba», επιβεβαιώνοντας την ευελιξία και την δυναμική της.

Στον κινηματογράφο και την τηλεόραση συνεχίζει να χτίζει μια πορεία γεμάτη ποικιλία, ενώ στο θέατρο έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες.

Μεταξύ των παραστάσεων στις οποίες έχει συμμετάσχει είναι οι «Στέλλα Κοιμήσου» του Γιάννη Οικονομίδη, ο μονόλογος «Ο Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας», το «Lolita Reversed», ο «Ρινόκερος» του Ιονέσκο και το «This is Not Romeo and Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα.

Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, η προσωπική της ζωή και η σχέση της με τον γάμο

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η Έλλη Τρίγγου υπήρξε επί χρόνια σύντροφος του ηθοποιού Αργύρη Πανταζάρα. Μάλιστα, έχει παραδεχθεί δημόσια πως εκείνος ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε πρώτος σε εκείνη και την ώθησε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Beaute, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον γάμο και τη μητρότητα. «Ο γάμος δεν με απασχολεί. Ως θεσμός δεν με ενδιαφέρει». Αντίθετα, εξήγησε πως η έννοια της μητρότητας είναι βαθιά ενεργή μέσα της: «Ήδη φέρομαι σαν μαμά σε ανθρώπους γύρω μου, στα αδέλφια μου, στα ζώα μου, στους φίλους μου». Με ειλικρίνεια και ευαισθησία, ανέλυσε τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την οικογένεια, τις σχέσεις και τη συναισθηματική της εξέλιξη.

Η Έλλη Τρίγγου, στα 37 της χρόνια, εξακολουθεί να εξελίσσεται καλλιτεχνικά και προσωπικά. Με σταθερή παρουσία σε σημαντικά έργα, βραβεύσεις, διεθνείς συνεργασίες και ουσιαστικές δηλώσεις για τη ζωή, τη μητρότητα και την προσωπική της πορεία, παραμένει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου και τηλεόρασης.

Έλλη Τρίγγου / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Έλλη Τρίγγου: Το βιογραφικό της

Η Έλλη Τρίγγου γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1989 στην Πάτρα

Είναι 37 ετών

Το ζώδιό της Σκορπιός

Έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Βύρωνα

Για δύο χρόνια έχει ζήσει και στην Πάτρα με τον πατέρα της στο Καστρίτσι

Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν δύο ετών

Ο πατέρας της Κώστας Τρίγγος είναι αρτοποιός, πρώην δημοτικού συμβούλου στην Πάτρα και ερασιτέχνης ηθοποιός

Έχει δύο μικρότερα αδέλφια από τον δεύτερο γάμο του πατέρα της, τη Μαντώ και τον Ηλία

Ο πατέρας της ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο και έχει παίξει και σε γνωστή διαφήμιση