«Συμμορία» καζίνο: Αυτός είναι ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος

Χρυσές λίρες και 320.000 ευρώ άρπαξαν απο γνωστό χρυσοχόο τα μέλη του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο.

Στην αποκλειστική φωτογραφία που εξασφάλισε το Star και η Κατερίνα Ρίστα, βλέπετε τον απότακτο αστυνομικό, φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις.

Βρίσκεται στο ξενοδοχείο του Καζίνο στο Λουτράκι. Εδώ ποζάρει μαζί με τον μποξέρ της οργάνωσης.

Άρπαξαν από γνωστό χρυσοχόο 100 χρυσές λίρες και 320.000 ευρώ - Το θύμα στο Star

Θύμα του κυκλώματος έπεσε και γνωστός χρυσοχόος. Του άρπαξαν 320.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες.

«Εγώ είμαι για γέλια, δεν είμαι για λύπηση. Αυτός ο πρώην αστυνομικός είναι χαρισματικός. Σε έπειθε να του έχεις εμπιστοσύνη. Μου είπαν το εξής, το καζίνο κατέχει νόμιμα λίρες απο πελάτες που τις έχουν χάσει και μπορούν να μου δώσουν εμένα κάποια κομμάτια σε προνομιακή τιμή. Μου λένε, "θα σου δώσουμε μια επιταγή απο το καζίνο Λουτρακίου", ήταν πλαστή» είπε το θύμα του κυκλώματος στο Star.

Αυτή είναι η πλαστή επιταγή που του έδωσαν, ως δήθεν εγγύηση, ύψους 186.000 ευρώ.

Η στημένη «αστυνομική επιχείρηση»

Ο χρυσοχόος είχε πειστεί και περίμενε να παραλάβει τις λίρες. Το ραντεβού δόθηκε. Ο φερόμενος υπαρχηγός εμφανίστηκε με μια βαλίτσα στα χέρια.

Τη στιγμή που το θύμα πήγε να την πάρει, εμφανίστηκαν τέσσερα άτομα με γιλέκα που έγραφαν «Police», ο ένας κρατούσε όπλο και μια γυναίκα κρατούσε αστυνομικό σήμα στα χέρια της.

«Ξαφνικά ανοίγει μια πόρτα και εμφανίζονται τέσσερις αστυνομικοί. Τρεις άνδρες και μια γυναίκα. Η γυναίκα είχε σήμα στα χέρια της, ένας είχε πιστόλι και οι άλλοι φορούσαν γιλέκα που έγραφαν Police και λένε "παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχονται". Περνάνε χειροπέδες (στον υπαρχηγό) και με βίαιο τρόπο μάλιστα για να ρίξουν σε εμένα στάχτη», ανέφερε ο χρυσοχόος.

Το κύκλωμα μεταξύ άλλων έταζε και πανάκριβα οχήματα, όπως επίσης και ράβδους χρυσού.

Μηδενικό εισόδημα δήλωσε ο φερόμενος «υπαρχηγός», 400 ευρώ δήλωσε το «δεξί του χέρι»

Πάντως ο «υπαρχηγός» για το 2024 δήλωσε μηδενικό εισόδημα, ενώ το «δεξί του χέρι» και μποξέρ δήλωσε 400 ευρώ, παρόλο που ένανε διακοπές χλιδής στη Μύκονο, έτρωγε αστακούς και οδηγούσε μηχανή μεγάλου κυβισμού.

