Κύκλωμα επενδύσεων σε καζίνο: Οι ψεύτικες ληστείες και συλλήψεις

Αποκαλυπτικά είναι τα όσα ήρθαν στο φως σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε επενδυτικές απάτες με θύματα και γνωστά πρόσωπα της εγχώριας showbiz και του επιχειρείν.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν οργανώσει κάθε τους κίνηση και είχαν δημιουργήσει μια καλολαδωμένη μηχανή, που λειτουργούσε στην εντέλεια.

Ψεύτικοι επενδυτές, απομιμήσεις πολύτιμων λίθων, σκηνοθετημένες ληστείες επί πληρωμή, εικονικές συλλήψεις ήταν μόνο ένα μέρος του οργανωμένου σχεδίου της σπείρας για να καταφέρνει να αποσπά χρήματα από τα θύματά της.

Οι ψεύτικοι πολύτιμοι λίθοι που έδειχναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στα θύματά τους - ΕΛ.ΑΣ

Όλα συνέβαιναν σε σουίτες καζίνο. Τα μέλη της οργάνωσης, προσποιούμενα ότι προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες στο καζίνο Λουτρακίου, υπόσχονταν μηνιαίες αποδόσεις 10% - 20%, αφήνοντας στο τέλος του επιχειρηματίες που εξαπατούσαν εκτεθειμένους.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Χαρακτηριστικό της δράσης τους αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Χρήματα που είχαν αποκομίσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τα θύματά τους - ΕΛ.ΑΣ.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία:

Το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ.

113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας.

735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας.

Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ.

Πλήθος ρολογιών με επιγραφή ROLEX αμφιβόλου γνησιότητας.

Δύο πλάστες επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα.

Τρία ΙΧΕ αυτοκίνητα πολυτελείας και 6 κινητά τηλέφωνα.

Ποιος ήταν ο αρχηγός της σπείρας

«Εγκέφαλος» της απάτης φέρεται να ήταν ένας 53χρονος πρώην αστυνομικός, εθισμένος στον τζόγο, ο οποίος είχε αποταχθεί από την ΕΛ.ΑΣ. πριν από δέκα χρόνια. Συνεργός του φέρεται να ήταν γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης κέντρων ευεξίας, ο οποίος παρουσιαζόταν ως «εγγυητής» τον επενδύσεων «φούσκα».

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία σε σπίτια των συλληφθέντων για την απάτη σε βάρος επωνύμων - ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις. Οι συλληφθέντες είχαν εξαπατήσεις συνολικά επτά επιχειρηματίες σε Αθήνα, Λάρισα, Καλαμάτα και Πάτρα και η λεία τους ανέρχεται σε 1.300.000 ευρώ.

Ανάμεσά στα θύματά τους και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον οποίο είχαν αποσπάσει τα μεγαλύτερα ποσά. Σε έξι ακόμα περιπτώσεις προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να παγιδέψουν οικονομικά εύρωστους επιχειρηματίες.

Πώς δρούσε η σπείρα των απατεώνων

Όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας, όλα συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες σε πολυτελείς σουίτες καζίνο.

«Ζητούσαν 50.000 ευρώ για αρχή, με υπογραφή συμβολαίου και τα έπαιζαν μετρητά. Σε πλήρωναν σε 2-3 βδομάδες με 55.000 ευρώ, να μην χάσουν τα στατιστικά απόδοσης. Σε πλήρωναν 3 με 4 φορές, και μετά ξεκινούσε το πανηγύρι. Έλεγαν “δεν έχω μετρητά, θα σε πληρώσω σε χρυσό”. Σε πλήρωναν με χρυσό και σε πήγαιναν στον φίλο ενεχυροδανειστή για εξαργύρωση. Και μετά την εξαργύρωση, ''στην έπεφταν'' τύποι με κουκούλες και έστηναν δήθεν ληστεία. Έκλεβαν και μετά έλεγαν ''μας έκλεψαν''», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Χρήματα που βρέθηκαν σε σπίτια των συλληφθέντων για τις απάτες - ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φρόντιζε να φτιάχνει τη δημόσια εικόνα του μέσω των social media, αναρτώντας φωτογραφίες του μαζί με γνωστούς ανθρώπους από διάφορους χώρους.

Μαρτίκας: «Έστησαν παιχνίδι και πήραν 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε»

Ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε ακόμα πως ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος είχε στήσει ένα παιχνίδι με χαρτιά το βράδυ που σκοτώθηκε ο Παντελής Παντελίδης και στο οποίο έχασε 250.000 ευρώ.

Κοσμήματα και χρήματα που κατασχέθηκαν σε σπίτια των συλληφθέντων για τις απάτες σε βάρος επωνύμων - ΕΛ.ΑΣ.

«Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ήταν ο διοργανωτής του στημένου τζόγου, που ο Παντελής Παντελίδης έχασε τεράστια ποσά το βράδυ του θανάτου του, έχασε 250.000 ευρώ. Θρήνησε όλη η Ελλάδα εξαιτίας του. Θα κάνω τα πάντα για να τα ξεσκεπάσω! Δεν έχω ιδέα από χαρτιά, δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στα καζίνο», είπε.