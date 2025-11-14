Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη

«Με πλεύριζε πάνω από τρία χρόνια, μου "πουλούσε" εκτίμηση και σεβασμό»

Σπύρος Μαρτίκας: Έπεσε θύμα απάτης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θύμα εξαπάτησης από γνωστό επιχειρηματία που συνελήφθη ως φερόμενο μέλος εγκληματικής οργάνωσης, έπεσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Το κύκλωμα που εξάρθρωσε η οικονομική αστυνομία, εντόπιζε οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και τους εξαπατούσε, υποσχόμενο πολύ μεγάλα κέρδη από «επενδυτική ευκαιρία».

Σπύρος Μαρτίκας

Ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», αποκάλυψε με ποιον τρόπο τον προσέγγισαν.

Μαρτίκας: Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει επανασύνδεση με τη Βρισηίδα

«Δεν εξαπατήθηκα μόνο εγώ, είναι πολλά τα θύματα. Η απάτη είναι τεράστια, είναι μια εγκληματική οργάνωση με δομή και ευφυέστατο σχέδιο. Στο τέλος αφού είχαν πάρει τα χρήματα του κόσμου έδιναν πλαστές επιταγές και λίρες», είπε αρχικά ο Σπύρος Μαρτίκας στις «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Όπως αποκάλυψε, το πρόσωπο που τον προσέγγισε ήταν «ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ που είχε τις επιχειρήσεις για "βιτρίνα" και ξέπλυμα χρήματος όλης αυτής της απάτης. Προσέγγιζε κόσμο για να τον εξαπατήσει κι έπεσα κι εγώ θύμα», είπε.

Το σχέδιο μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα, «εξυφαινόταν» για καιρό.

Με πλεύριζε πάνω από τρία χρόνια για να με οδηγήσει σε αυτήν την απάτη, μου πουλούσε εμπιστοσύνη, εκτίμηση, σεβασμό 

Το φερόμενο μέλος τους κυκλώματος παρουσιαζόταν μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, ως ευυπόληπτος πολίτης που είχε «υψηλές» γνωριμίες, και για να το αποδείξει, παρουσίαζε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές. «Έκλεβε φωτογραφίες με υπουργούς και βουλευτές για να τις πλασάρει μετά στα θύματά του».

Αφού κέρδιζε την επιστοσύνη τους, «τους έβαζε να επενδύουν και μετά εξαφανίζονταν τα λεφτά» ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο πρώην παίκτης ριάλιτι και επιχειρηματίας στον χώρο των φαρμακείων, συνεχάρη την Αστυνομία για την επιτυχία της καθώς πλέον η υπόθεση «παίρνει δημοσιότητα για να σωθεί κόσμος» όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Κάλεσε μάλιστα όσους έχουν πέσει θύματα του κυκλώματος να μιλήσουν στις Αρχές.

«Να βγουν να μιλήσουν, να μη φοβούνται. Και το λέω αυτό γιατί η τακτική αυτών των ανθρώπων ήταν μετά την εξαπάτηση να εκβιάζουν τα θύματα για να μη μιλήσουν. Πρόκειται για σοβαρή εγκληματική οργάνωση».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, ο επιχειρηματίας που συνελήφθη, φέρεται να είχε εξαπατήσει στο παρελθόν και «έναν από τους καλύτερους Έλληνες τραγουδιστές». 

Έταζαν «επενδύσεις» σε καζίνο - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Σπύρος Μαρτίκας: Τον εξαπάτησε γνωστός επιχειρηματίας που συνελήφθη

Τα ευρήματα της Αστυνομίας  / Φωτογραφία ΕΛΑΣ

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,
  • 113- διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,
  • 735- λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας
  • πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ
  • πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας
  • 2- πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα
  • 3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και
  • 6- κινητά τηλέφωνα.

Σπύρος Μαρτίκας: Τον εξαπάτησε γνωστός επιχειρηματίας που συνελήφθη

Τα ευρήματα της Αστυνομίας / Φωτογραφία ΕΛΑΣ

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
