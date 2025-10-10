Μαρτίκας: Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει επανασύνδεση με τη Βρισηίδα

Νέα σχέση; Τι απαντά στις φήμες;

Ο Σπύρος Μαρτίκας στο Breakfast@star
Για την προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του από τη Βρισηίδα Ανδριώτου, αλλά και πως είναι σήμερα η σχέση τους μίλησε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Οι σχέσεις μου με τη Βρισηίδα είναι πολύ καλές, φιλικές. Τη στηρίζω και με στηρίζει, είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον. Είμαστε περισσότερο από φίλοι, τη νιώθω οικογένειά μου», είπε στο Breakfast@star.

Χατζίδου για Μαρτίκα: «Έχω πάθει σοκ με το δύσκολο μωρό»

Αναφέρθηκε μάλιστα και στις επαγγελματικές επιτυχίες της πρώην συντρόφου του: «Είναι πολύ καλά στη ζωή της, πρωταγωνιστεί σε παράσταση, της ταιριάζει ο ρόλος και πιστεύω θα έχει μεγάλη επιτυχία. Της είπα “Άντε και στο Χόλιγουντ”.»

Βαρύ πένθος για την Βρισηίδα Ανδριώτου

Με χιούμορ, σχολίασε και το γεγονός ότι φροντίζουν ακόμη από κοινού το κατοικίδιό τους: «Το σκυλί μας είναι παιδί χωρισμένων γονιών, τη λατρεύουμε και οι δύο.»

«Το σκυλί μας είναι παιδί χωρισμένων γονιών, τη λατρεύουμε και οι δύο.»

Επανασύνδεση με Βρισηίδα; «Ποτέ μη λες ποτέ»

Ο Σπύρος Μαρτίκας δεν απέκλεισε την πιθανότητα επανασύνδεσης με τη Βρισηίδα, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: «Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει επανασύνδεση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα μπορούν να συμβούν τα πάντα και να έρθεις αντιμέτωπος με ανατροπές. Η μοναξιά δεν είναι ωραία. Θες τις παρέες σου, τις φιλίες σου, τις σχέσεις σου.»

Επανασύνδεση με Βρισηίδα; «Ποτέ μη λες ποτέ»


 Οι φήμες για νέα σχέση και η φωτογράφιση στην Πάρο

O Σπύρος Μαρτίκας απάντησε στις πρόσφατες φήμες που τον ήθελαν να συνοδεύεται από νέα σύντροφο στην Πάρο: «Γέλασα με τα δημοσιεύματα που με ήθελαν να είμαι με συνοδό στην Πάρο. Πήγα να συναντήσω ένα φιλικό ζευγάρι που είχε γνωριμία με μια κυρία, η οποία είναι παντρεμένη με παιδιά. Ο παπαράτσι έκανε τη δουλειά του, έβγαλε μεροκάματο, κι εξέθεσε μια κυρία.»

Μαρτίκας: Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει επανασύνδεση με τη Βρισηίδα

Ο ίδιος τόνισε πως προσπάθησε να προστατεύσει την ιδιωτικότητα των ανθρώπων που ενεπλάκησαν: «Πήρα τηλέφωνο κάποια σάιτ να μην το γράφουν, γιατί εκτίθεται κόσμος και είναι κρίμα. Η κυρία τρόμαξε εδώ τρομάζω κι εγώ μην κυκλοφορήσω κάπου και συνοδεύομαι. Δεν θα με πλησιάζει άνθρωπος, ρε παιδιά!»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

