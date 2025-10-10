Μαρτίκας: Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει επανασύνδεση με τη Βρισηίδα

Για την προσωπική του ζωή μετά τον χωρισμό του από τη Βρισηίδα Ανδριώτου, αλλά και πως είναι σήμερα η σχέση τους μίλησε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Οι σχέσεις μου με τη Βρισηίδα είναι πολύ καλές, φιλικές. Τη στηρίζω και με στηρίζει, είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον. Είμαστε περισσότερο από φίλοι, τη νιώθω οικογένειά μου», είπε στο Breakfast@star.

Αναφέρθηκε μάλιστα και στις επαγγελματικές επιτυχίες της πρώην συντρόφου του: «Είναι πολύ καλά στη ζωή της, πρωταγωνιστεί σε παράσταση, της ταιριάζει ο ρόλος και πιστεύω θα έχει μεγάλη επιτυχία. Της είπα “Άντε και στο Χόλιγουντ”.»

Με χιούμορ, σχολίασε και το γεγονός ότι φροντίζουν ακόμη από κοινού το κατοικίδιό τους: «Το σκυλί μας είναι παιδί χωρισμένων γονιών, τη λατρεύουμε και οι δύο.»

Επανασύνδεση με Βρισηίδα; «Ποτέ μη λες ποτέ»

Ο Σπύρος Μαρτίκας δεν απέκλεισε την πιθανότητα επανασύνδεσης με τη Βρισηίδα, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: «Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει επανασύνδεση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα μπορούν να συμβούν τα πάντα και να έρθεις αντιμέτωπος με ανατροπές. Η μοναξιά δεν είναι ωραία. Θες τις παρέες σου, τις φιλίες σου, τις σχέσεις σου.»



Οι φήμες για νέα σχέση και η φωτογράφιση στην Πάρο

O Σπύρος Μαρτίκας απάντησε στις πρόσφατες φήμες που τον ήθελαν να συνοδεύεται από νέα σύντροφο στην Πάρο: «Γέλασα με τα δημοσιεύματα που με ήθελαν να είμαι με συνοδό στην Πάρο. Πήγα να συναντήσω ένα φιλικό ζευγάρι που είχε γνωριμία με μια κυρία, η οποία είναι παντρεμένη με παιδιά. Ο παπαράτσι έκανε τη δουλειά του, έβγαλε μεροκάματο, κι εξέθεσε μια κυρία.»

Ο ίδιος τόνισε πως προσπάθησε να προστατεύσει την ιδιωτικότητα των ανθρώπων που ενεπλάκησαν: «Πήρα τηλέφωνο κάποια σάιτ να μην το γράφουν, γιατί εκτίθεται κόσμος και είναι κρίμα. Η κυρία τρόμαξε εδώ τρομάζω κι εγώ μην κυκλοφορήσω κάπου και συνοδεύομαι. Δεν θα με πλησιάζει άνθρωπος, ρε παιδιά!»

