«Η σπείρα έφαγε 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε»

Όσα κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας για τη σπείρα που εξαπατούσε πολίτες. Τι είπε για την περίπτωση του Παντελή Παντελίδη / Βίντεο Mega

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του κυκλώματος που εξαπατούσε οικονομικά εύπορους πολίτες, παρουσιάζοντας ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες. Θύμα του φέρεται να ήταν και ο Παντελής Παντελίδης το μοιραίο βράδυ που σκοτώθηκε, όπως ισχυρίστηκε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Στο κέντρο της οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να βρίσκεται ένας πρώην αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού στον τζόγο, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και γνωστός επιχειρηματίας.

Η δράση τους, σύμφωνα με τη δικογραφία, έχει αποφέρει πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, μόνο από τον Σπύρο Μαρτίκα, γνωστό στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του σε ριάλιτι, οι δράστες φέρονται να απέσπασαν 600.000 ευρώ. Συνολικά, τουλάχιστον έξι άτομα έχουν αναφέρει ότι εξαπατήθηκαν.

Ο πρώην αστυνομικός

Οι καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα για τον Παντελή Παντελίδη

Μιλώντας στο Mega, ο k. Μαρτίκας ισχυρίστηκε ότι το ίδιο κύκλωμα είχε εμπλακεί και σε παράνομο τζόγο τη μοιραία νύχτα του θανατηφόρου τροχαίου του Παντελή Παντελίδη. Όπως υποστήριξε, ο επιχειρηματίας που κατηγορείται σήμερα ήταν εκείνος που είχε διοργανώσει ένα «στημένο παιχνίδι» σε παράνομη λέσχη, στο οποίο – σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του – ο τραγουδιστής έχασε περίπου 250.000 ευρώ.

Ο k. Μαρτίκας ανέφερε ότι αυτό αποτελεί «γνωστή φήμη στον κύκλο της αγοράς», λέγοντας πως ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας «καυχιόταν» για τα χρήματα που κέρδισε εκείνο το βράδυ.

«Εκείνο το βράδυ ο Παντελής Παντελίδης έχασε 250.000 ευρώ από στημένο παιχνίδι. Θρήνησε όλη η Ελλάδα για τον χαμό του».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε o ίδιος, ο επιχειρηματίας λειτουργούσε συχνά παράνομα τυχερά παιχνίδια σε ιδιωτικές βίλες, αλλάζοντας τοποθεσίες για να αποφεύγει τον εντοπισμό.

Ο ίδιος τον κατηγόρησε ακόμη ότι παρουσίαζε ψεύτικη δημόσια εικόνα, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες με πολιτικά πρόσωπα, ώστε να γίνεται πιο πειστικός στα υποψήφια θύματα.

Ο Μαρτίκας προχώρησε και σε ακόμη σοβαρότερους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι παρέδωσε στην αστυνομία όλες τις πληροφορίες που είχε και ότι το κινητό του επιχειρηματία «θα αποδείξει πολλά». Ανέφερε επίσης ότι ο δικηγόρος του φερόμενου επιχειρηματία «εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες», ενώ μίλησε για «ξέπλυμα χρήματος» μέσω επιχειρήσεων που διατηρούσε ο κατηγορούμενος.

«Όσοι έχουν πέσει θύματα, πρέπει να μιλήσουν. Η οργάνωση εκβίαζε μετά την εξαπάτηση για να διασφαλίσει τη σιωπή των ανθρώπων», δήλωσε ο Μαρτίκας, καλώντας και άλλους πολίτες να καταθέσουν.