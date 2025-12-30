Άρης Μουγκοπέτρος: «Θέλει να βλέπω τα παιδιά μου δύο ώρες την εβδομάδα»

Την δική του πλευρά για το τι συνέβη ανάμεσα σε εκείνον και την εν διαστάσει σύζυγό του ανήμερα τα Χριστούγεννα που κατέληξε στη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή απειλή, έδωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά και από την αθώωσή του χθες από το δικαστήριο της Τρίπολης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο γνωστός μουσικός εξήγησε πως ο πυρήνας της διένεξης με τη σύζυγό του είναι ο χρόνος που θέλει εκείνη να βλέπει τις δίδυμες κόρες τους.

«Η αλλαγή του μισθωτηρίου του σπιτιού που έμενα με την εν διαστάσει σύζυγό μου και τα παιδιά μας δεν έγινε δεκτή από εμένα όχι γιατί μου ζητά 750 ευρώ για τα παιδιά. Δεν έγινε αποδεκτή γιατί μου έστειλαν να υπογράψω ένα έγγραφο με το οποίο ορίζεται ότι θα βλέπω τα παιδιά μου μόνο δύο ώρες την εβδομάδα», είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Όπως εξήγησε και ο δικηγόρος του, Δημοσθένης Πέππας, το συμφωνητικό που συνέταξε ο προηγούμενος δικηγόρος του όριζε ότι θα βλέπει τα παιδιά δύο ώρες την εβδομάδα και ένα χρηματικό ποσό που θα πρέπει να δίνει.

«Η εν διαστάσει σύζυγος είπε στο δικαστήριο ότι τα παιδιά λατρεύουν τον πατέρα τους, άρα γιατί να τον βλέπουν δύο ώρες την εβδομάδα; Τα 700 ευρώ είναι κάτι άλλο, το οποίο, αν και ο άνθρωπος έχει μια δυσκολία να εργαστεί θα διευθετηθεί. Το θέμα είναι οι δύο ώρες που θα έβλεπε τα παιδιά», είπε.

Μάλιστα ο μουσικός συναισθηματικά φορτισμένος είπε πως θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να εξασφαλίσει στα παιδιά του το ποσό που απαιτείται για την ανατροφή τους.

«Μπορεί να μην μπορώ να δουλέψω αυτή τη στιγμή, αλλά για τα παιδιά μου και έτσι με αυτό το χέρι, με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή και θα τους τα πάω και όσα λεφτά θέλουν. Μου στερήσαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή», είπε.

Υποστήριξε επίσης ότι με τον προηγούμενο δικηγόρο του έχει τακτοποιήσει όλες τις οφειλές του ζήτησε να αποδεσμευτεί από την υπόθεσή του. Αυτό που μένει τώρα είναι να στείλει τη δικογραφία στον νέο του δικηγόρο, την οποία δεν την έχει στείλει ακόμα.

Όσο για όσα έγιναν μέσα στη δικαστική αίθουσα, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς της εν διαστάσει συζύγου του για απειλές που εκτόξευσε εναντίον της, ο δικηγόρος του μουσικού είπε:

«Στο δικαστήριο δεν φάνηκε να απειλήθηκε γιατί η απειλή, σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να σου δημιουργήσει τρόμο και ανησυχία. Είναι αξιοσημείωτο ότι ζήτησε η δικηγόρος να επιδείξει όλο το βίντεο της επίμαχης ώρας που ήταν εκεί ο εντολέας μου, το οποίο το δεχτήκαμε και ακούσαμε απλά ένα ζευγάρι να διαπληκτίζεται. Ούτε ο εισαγγελέας είδε απειλή».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπως έγινε γνωστό μετά τη σύλληψή του, έχει φύγει από το σπίτι του από τις 12 Δεκεμβρίου. Η εν διαστάσει σύζυγός του τον κατηγορεί για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα που έσκασε στο χέρι του πέρσι το Πάσχα.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία της, μετά τον τραυματισμό του άρχισε να πίνει και σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε, αυτό είχε επίπτωση στη συμπεριφορά του.

Η ίδια εξέφρασε και τους φόβους της να αφήσει μόνα τους τα δίδυμα παιδιά τους με τον πατέρα τους, χωρίς την παρουσία τρίτου. Ωστόσο ο γνωστός μουσικός ξεκαθαρίζει πως τα παιδιά τους είναι η προτεραιότητά του και θα κάνει τα πάντα για να τα βλέπει και να τους προσφέρει όλα όσα έχουν ανάγκη.