Έλληνας καλλιτέχνης: «Ιατρικό λάθος με καθήλωσε στο κρεβάτι για έναν χρόνο»

Η περιπέτεια ζωής μετά το ιατρικό λάθος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.12.25 , 15:53 Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025
30.12.25 , 15:31 Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης
30.12.25 , 15:11 Χάος στα δρομολόγια της Eurostar λόγω προβλημάτων στη σήραγγα της Μάγχης
30.12.25 , 15:10 Έλληνας καλλιτέχνης: «Ιατρικό λάθος με καθήλωσε στο κρεβάτι για έναν χρόνο»
30.12.25 , 14:43 Καιρός: Στα λευκά και η Αττική – Πού θα χιονίσει παραμονή Πρωτοχρονιάς
30.12.25 , 14:30 «Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού;”»
30.12.25 , 14:04 Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
30.12.25 , 14:03 Σε ποια ομάδα αναμένεται να πάει ο Μήτογλου;
30.12.25 , 13:34 Άρης Μουγκοπέτρος: «Θέλει να βλέπω τα παιδιά μου δύο ώρες την εβδομάδα»
30.12.25 , 13:30 Στηβ Ντούζος: Στο νοσοκομείο τις γιορτές- «Είμαι σκύλος, δεν καταλαβαίνω»
30.12.25 , 13:30 Τσιμτσιλή: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν χρειαζόταν να το πει αυτό»
30.12.25 , 12:46 Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων
30.12.25 , 12:46 Άση Μπήλιου: Η μέρα απαιτεί σταθερότητα και προσοχή- Ποιοι να προσέξουν;
30.12.25 , 12:22 Χριστίνα Κοραή: «Όταν έφυγε η αδερφή μου, ένιωσα σαν να έχασε νόημα η ζωή»
30.12.25 , 11:49 Παράταση παραστάσεων για το «Κάπου περνούσε μια φωνή»
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
«Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού;”»
Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Εύχομαι η νέα χρονιά να μας τον φέρει σπίτι»
Ιακωβίδου: «Βρήκα τον Τζώνη στο δωμάτιο μελανιασμένο, έτρεμε»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Οι πιο πολυσυζητημένοι χωρισμοί του 2025
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που άλλαξε ριζικά τη ζωή του αποκάλυψε ο Χρήστος Κάλοου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Τρίτης. Ο καλλιτέχνης περιέγραψε με ειλικρίνεια το δύσκολο διάστημα που ακολούθησε ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο προκλήθηκε όπως ανέφερε από ιατρικό λάθος και τον καθήλωσε στο κρεβάτι για περίπου έναν ολόκληρο χρόνο.

Όπως εξομολογήθηκε, η δοκιμασία αυτή υπήρξε καθοριστική, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. «Το 2005, από ένα ιατρικό λάθος, υπέστη ένα αρκετά βαρύ εγκεφαλικό. Χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να σηκωθώ από το κρεβάτι. Στην αρχή ήμουν σε καροτσάκι, μετά άρχισα να μετακινούμαι σταδιακά. Μπορείς να το πεις θαύμα, μπορείς όμως να το πεις και θέληση. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη δύναμη που χρειάστηκε για να ξανασταθεί στα πόδια του.

Χρήστος Κάλοου

Η περιπέτεια αυτή, ωστόσο, έφερε στην επιφάνεια και μια σκληρή αλήθεια για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Χρήστος Κάλοου δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τη στάση ανθρώπων που θεωρούσε κοντινούς του. «Όταν συνέβη αυτό, με αγνόησαν οι πάντες. Φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του χώρου, ακόμη και συνδικαλιστές με τους οποίους είχα τρέξει για τα προβλήματά τους. Ξαφνικά, εξαφανίστηκαν όλοι», δήλωσε με πικρία.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, γύρισε πίσω στον χρόνο, μιλώντας για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις πέντε ετών και ο ίδιος βρέθηκε στο Ζάννειο Ορφανοτροφείο στην Εκάλη. Αναφέρθηκε και στη σχέση με τον πατέρα του, τον οποίο συνάντησε ελάχιστες φορές στη ζωή του. «Όταν έμαθα ότι πεθαίνει, ταξίδεψα από το Δουβλίνο στο Λονδίνο και μετά στην Ουαλία για να τον δω. Τον είχα δει συνολικά τρεις φορές σε όλη μου τη ζωή, αλλά ένιωθα υποχρέωση να πάω», ανέφερε.


Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η αναφορά του σε μια χριστουγεννιάτικη ανάμνηση από το ορφανοτροφείο, όταν σπουδαίοι καλλιτέχνες στάθηκαν δίπλα στα παιδιά. «Θυμάμαι τον Κώστα Βουτσά και τη Σπεράντζα Βρανά να μας επισκέπτονται. Χρόνια μετά, όταν μου πρότεινε ο Κώστας Βουτσάς να παίξω τον γιο του σε κωμωδία, του θύμισα ότι ήμουν ένα από τα παιδάκια που μοίραζε σοκολάτες στην Εκάλη», είπε.

Χρήστος Κάλοου

Ο Χρήστος Κάλοου αναφέρθηκε και σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του, τη συμμετοχή του στη Eurovision το 1990, όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ζάγκρεμπ. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Πιστεύω ότι η Τέχνη πρέπει να ενώνει και να φωτίζει κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, όχι να γίνεται αφορμή για αποχωρήσεις», δήλωσε.

Η συνέντευξή του αποτέλεσε μια βαθιά εξομολόγηση ζωής, γεμάτη δυσκολίες, απώλειες, αλλά και δύναμη, με τον ίδιο να αποδεικνύει πως, παρά τις αντιξοότητες, δεν έπαψε ποτέ να παλεύει και να πιστεύει στη θέληση του ανθρώπου να ξανασηκώνεται
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top