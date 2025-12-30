Χριστίνα Κοραή: «Όταν έφυγε η αδερφή μου, ένιωσα σαν να έχασε νόημα η ζωή»

Η Χριστίνα Κοραή μοιράστηκε στιγμές που αποτυπώνουν όχι μόνο την επαγγελματική της πορεία, αλλά και τις προσωπικές δοκιμασίες που έχει βιώσει. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, η ίδια αναφέρθηκε στην απώλεια της αδερφής της, μία εμπειρία που σημάδεψε τη ζωή της και την οδήγησε να επαναπροσδιορίσει την καθημερινότητά της.

«Η γιαγιά μου μου έλεγε κάποτε: “Μη μου δώσεις περισσότερα από όσα μπορώ να αντέξω”. Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος αντέχει περισσότερα απ’ όσα νομίζει», ανέφερε η Χριστίνα καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno».

«Όταν έφυγε η αδερφή μου, ένιωσα σαν να έχασε η ζωή μου κάθε νόημα. Ήταν μια περίοδος που μόνο η ψυχολογική υποστήριξη και η ενασχόλησή μου με τη δουλειά μου μπόρεσαν να με κρατήσουν όρθια», πρόσθεσε.

Η ιστορία πίσω από το κοντοκουρεμένο μαλλί της

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος αποκάλυψε μια έντονη εμπειρία από τα ρεπορτάζ της, η οποία σχετίζεται και με την αλλαγή στην εμφάνισή της: τα κοντοκουρεμένα μαλλιά της. «Ήθελα απλώς να τα κόψω λίγο», εξήγησε, «όμως εκείνη την περίοδο συνέβη ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία. Βρισκόμουν με τον φωτογράφο μας στην Ελευθεροτυπία και τα πράγματα ήταν δραματικά. Όταν φτάσαμε στο γραφείο, είδαμε την εικόνα της καταστροφής, μέσα στη σκόνη και τη λάσπη, με περιορισμένο ύπνο και ατελείωτη δουλειά».

Η Χριστίνα περιέγραψε πώς οι ώρες περνούσαν ασταμάτητα, με ελάχιστο χρόνο για ξεκούραση, αλλά με πλήρη αφοσίωση στην κάλυψη του ρεπορτάζ: «Φεύγαμε τα ξημερώματα με τον Τούρκο οδηγό και μεταφραστή και επιστρέφαμε το απόγευμα. Έβαζα τα ρούχα μου σε σακούλες για καθαριστήριο και συνέχιζα να δουλεύω μέσα σε συνθήκες που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν οποιονδήποτε».

Όταν επέστρεψε από αυτό το δύσκολο ταξίδι, αποφάσισε να αλλάξει εμφάνιση και να κόψει τα μαλλιά της, σαν να έκλεινε έναν κύκλο στη ζωή της: «Ήταν μια κίνηση που ένιωσα ότι με ανανεώνει και ταυτόχρονα με βοηθά να αφήσω πίσω όσα με βάραιναν», σημείωσε.