Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Πότε πέφτει το μοναδικό τετραήμερο της χρονιάς

Ελλαδα
Λίγο πριν την υποδοχή του νέου χρόνου, κάποιοι βιαστικοί έχουν σπεύσει να εντοπίσουν τις αργίες και τα τριήμερα που θα φέρει μαζί του το 2026. 

Ποδαρικό κάνει φυσικά η αργία της Πρωτοχρονιάς την Πέμπτη και ακολουθεί αυτή των Φώτων στις 6 Ιανουαρίου. 

Το πρώτο τριήμερο της χρονιάς έρχεται την Καθαρά Δευτέρα που φέτος πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου.

ημερολογίο

Ακολουθεί η αργία της 25ης Μαρτίου, ενώ φέτος το Πάσχα πέφτει σχετικά νωρίς, στις 12 Απριλίου, χαρίζοντας και το μοναδικό τετραήμερο της χρονιάς, αφού οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ξεκουραστούν από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και τη Δευτέρα του Πάσχα. 

Αναλυτικά τα τριήμερα του 2026

  • 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας
  • 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς
  • 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026

  • 10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή - Μεγάλο Σάββατο - Κυριακή του Πάσχα - Δευτέρα του Πάσχα

Όλες αργίες του 2026

Ιανουάριος

  • Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
  • Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

  • Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
  • Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (όχι για όλους)

Αύγουστος

  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

  • Εθνική Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
  • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
     
