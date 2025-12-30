Eλεύθερη είσοδος για την παράσταση της Σοφίας Φιλιππίδου

Η ανατρεπτική παράσταση της Σοφίας Φιλιππίδου «Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ», που τον Μάιο του ‘25 παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία, επέστρεψε αυτή τη σεζόν στο «Μαγαζάκι της Τ3χνης» και συνεχίζει και τη νέα χρονιά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της!

Η ανήσυχη καλλιτέχνις που βάζει την προσωπική ποιητική της σφραγίδα στην τέχνη του θεάτρου, ανεβάζει ξανά το ολοκαίνουργιο έργο της «Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ» (που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του ‘25 από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ οδός Πανός του Γιώργου Χρονά) στον αυτοσχέδιο χώρο της, «Το μαγαζάκι της τ3χνης».

Η ίδια γράφει στο επίμετρο της έκδοσης για το έργο της:

«Μετά την πρώτη μου ποιητική συλλογή ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ της Σοφίας Φιλιππίδου, άρχισε να φουντώνει η παλιά επιθυμία να γράψω και να ολοκληρώσω ένα θεατρικό έργο.



Η φόρμα και τα ζητήματα που βάζει το θέατρο του Παραλόγου, το ερημικό τοπίο στις «Ευτυχισμένες μέρες» του Μπέκετ, η απελπισία, η έννοια του τίποτα αλλά και του αναμενόμενου Γκοντό, που δεν έρχεται, στο (Περιμένοντας τον Γκοντό) πάντοτε διέγειρε την φαντασία μου. Σκέφτηκα λοιπόν να βάλω δυο τύπους να το σκάνε από τα φώτα της πόλης (από τον φόβο ενός ακραίου κινήματος «εξολοθρευτών» ιδιαιτεροτήτων) και να καταφεύγουν σ’ ένα καμένο δάσος. Το μόνο που ήξερα όταν συνέλαβα την ιδέα ήταν ότι δεν θα περίμεναν κανένα. Αυτή ήταν, ας πούμε, η μικρή μου διαφωνία με τον νομπελίστα συγγραφέα. Όλα τα άλλα ήρθαν αργά και βασανιστικά με πολύ διάβασμα και πολύ γράψιμο (από τον Μάιο του 2024 -μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 που τελείωσα).



Οι ήρωες μου, πότε κρυμμένοι στην κουφάλα ενός δέντρου και πότε φανερά: ακούν και βλέπουν αποκαλυπτικά μυστικά των διερχομένων, ζουν οι ίδιοι σε μια άλλη σκοτεινή-υποσυνείδητη πραγματικότητα, συνομιλούν με όντα της φαντασίας και του ονείρου, ενώνονται με την φύση, ταξιδεύουν μπρος πίσω στον χρόνο …γίνονται μάρτυρες φόνων, θάβουν πτώματα…

Μέσα σ’ αυτήν την ποιητική αναρχία και για να περάσουν την ώρα τους, αποφασίζουν να παίξουν θέατρο και να αποδομήσουν το «Περιμένοντας τον Γκοντό». Στην αυτοσχέδια παράσταση εμφανίζεται από παρεξήγηση ο Γκοντό, ως ρόλος που σπάει την σύμβαση του αναμενόμενου. Το φάντασμα του Μπέκετ δεν μπορεί να αντέξει την προδοσία, η δράση κορυφώνεται με σατιρικούς μονολόγους και τραγούδια ενώ το ίδιο το έργο οδηγείται σε θεατρικό αδιέξοδο, το οποίο λύνει, προσφέροντας ένα κλεμμένο κλασσικό φινάλε, ένας από μηχανής βρικόλακας, μακρινός απόγονος μια μεγάλης μυθικής θεατρίνας.»

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η παράσταση του έργου «Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ», που ξαναέρχεται στο Μαγαζάκι της τ3χνης, είναι μια κωμικοτραγική παρωδία πάνω στα χνάρια που άφησε ο μεγάλος συγγραφέας.



Η Σοφία Φιλιππίδου αναζητώντας μια πιο ελεύθερη έκφραση, χρησιμοποιεί εδώ τα υλικά της ποίησης, της σάτιρας, του παιχνιδιού και του ονείρου και ανεβάζει με την ομάδα ηθοποιών την εταιρίας «τ3χνη» το ολοκαίνουργο θεατρικό της, στο οποίο οι ανατροπές, οι εκπλήξεις και οι εξωφρενικές υπαρξιακές εξομολογήσεις των ηρώων, φλερτάρουν με τον ποιητικό λυρισμό, τον σουρεαλισμό και το θέατρο του Παραλόγου: μια θεατρική καταβύθιση στον σκοτεινό ανεξιχνίαστο χώρο του υποσυνείδητου, ένα ταξίδι στον λαβύρινθο της ζωής και της αυτογνωσίας, μια θαρραλέα ανάδυση στον πολύχρωμο κόσμο της τέχνης και του θεάτρου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία/Κοστούμια/Καλλιτεχνική επιμέλεια/Φωτογράφιση: Σοφία Φιλιππίδου

Μουσική: Μιχαήλ-Εφραίμ Τσουμπός, Σάββας Παριανός

Σκηνικά/Αφίσα: Κώστας Φωτόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη/ Φωτισμοί: Παναγιώτης Σπύρου

Β΄ βοηθός Σκηνοθέτη: Θάλεια Θεοδωρίδου

Βοηθός ενδυματολογικού: Νίνα Φωτιάδου

Μακιγιάζ: Στεφανία Ανέστη

Οργάνωση παραγωγής: Αποστόλης Κεπεσίδης

Επικοινωνία: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Νομική σύμβουλος: Μαίρη Φραγκιαδάκη

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΚΕ Τ3ΧΝΗ

Παίζουν

Μάριος Καλογεράκης, Παναγιώτης Καλούδης, Αποστόλης Κεπεσίδης, Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, Λάμπρος Πρέντζας, Ασημένη Τούντα, Μιχαήλ-Εφραίμ Τσουμπός, Ειρήνη Τσώλη, Ευτυχία Φραντζεσκάκη, Νίνα Φωτιάδου

Info:

Τοποθεσία: Μαγαζάκι της Τ3χνης, Ν. Νοταρά 60. Εξάρχεια /Αθήνα

Ημερομηνία: Παραστάσεις: Κυριακή στις 18.00, Δευτέρα στις 21.00. Διάρκεια παράστασης: 90΄ λεπτά