Έλενα Ακρίτα: «Χάθηκες σ’ ολάνθιστα περιβόλια»

Συντετριμμένη είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα από τον θάνατο της μητέρας της Σύλβας, σε ηλικία 97 ετών.

Μία μέρα μετά από την κηδεία της, η βουλευτής έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα της, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα και μια φωτογραφία των δυο τους από όταν η ίδια ήταν μωρό.

«Κι ύστερα χάθηκες μακριά, χάθηκες σ’ ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσηδες γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας», έγραψε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της να της εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Η Σύλβα Ακρίτα «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου και η κηδεία της πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, στην Αίθουσα Τελετών του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στις 13:30, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού προς τη μνήμη μιας γυναίκας που υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες της.

Η Έλενα Ακρίτα, εμφανώς καταρρακωμένη, είχε στο πλευρό της τον γιο της Παύλο και τον σύζυγό της Γιώργο Κυρίτση.

Ο δεσμός με τη μητέρα της υπήρξε βαθύς και καθοριστικός, με την ίδια να προσπαθεί τώρα να διαχειριστεί τον πόνο, έχοντας την αγάπη και τη συμπαράσταση των κοντινών της ανθρώπων.

Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα

Η Σύλβα - Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια Μικρασιατών προσφύγων. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου, υπήρξε γερουσιαστής με το κόμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και αργότερα, ως υπουργός Πρόνοιας, αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου του στην αποκατάσταση και τη στέγαση των προσφύγων. Η μητέρα της, Λουκία Ρουσσίδη, στάθηκε επίσης καθοριστική μορφή στη διαμόρφωση των αξιών της.

Στην πορεία της ζωής της γνώρισε τον Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και συγγραφέα, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ζύμωσης. Εκείνος διετέλεσε γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. και αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου, πρωταγωνίστησε στη σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της εποχής.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1954 και απέκτησε μία κόρη, την Έλενα Ακρίτα, η οποία ακολούθησε δική της δυναμική πορεία στη δημοσιογραφία, τη συγγραφή και την πολιτική, ως βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του 1974 και είναι η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του Κινήματος.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, στις εκλογές του 1967, ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Η χούντα τη συνέλαβε και το στρατοδικείο την καταδίκασε, ως ηγετικό στέλεχος, σε δέκα χρόνια κάθειρξη.

Η Ακρίτα ως ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, παρέστη στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη.

Το 1981 εξελέγη ξανά πρώτη σε ψήφους από όλες τις γυναίκες. Στις 31 Οκτωβρίου 1986, διορίστηκε υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στις εκλογές του 1989 εκλέχθηκε και πάλι μοναδική γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Αθηνών και Γραμματέας του Προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις εκλογές του 1993 εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας και μέλος του Συμβουλίου Ευρώπης. Μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1996, αποχώρησε από την ενεργό πολιτική.