Πένθος για την Έλενα Ακρίτα - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, Σύλβα

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Στιγμιότυπα της Έλενας Ακρίτα με τη μητέρα της, Σύλβα/ NDP
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η Σύλβα Ακρίτα, μητέρα της Έλενας Ακρίτα, το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Έλενα Ακρίτα με τη μητέρα της, Σύλβα σε θεατρική πρεμιέρα, το 2010/ NDP

Έλενα Ακρίτα με τη μητέρα της, Σύλβα σε θεατρική πρεμιέρα, το 2010/ NDP

«Καλή αντάμωση μανούλα», έγραψε σε ανάρτησή της στο facebook η σεναριογράφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποιώντας τον  θάνατό της. 

Η Σύλβα Ακρίτα ήταν μια εμβληματική προσωπιικότητα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του 1974 και είναι η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του Κινήματος.

Σύλβα Ακρίτα- Έλενα Ακρίτα σε θεατρική πρεμιέρα, το 2010/ NDP

Σύλβα Ακρίτα- Έλενα Ακρίτα σε θεατρική πρεμιέρα, το 2010/ NDP

Η πρώην βουλευτής και υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 17 Ιουλίου του 1928 από Μικρασιάτικες γονείς. Παντρεύτηκε τον πολιτικό Λουκή Ακρίτα, το 1954, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Έλενα Ακρίτα.

Έλενα Ακρίτα - Σύλβα Ακρίτα σε θεατρική πρεμιέρα, το 2017/ NDP

Έλενα Ακρίτα - Σύλβα Ακρίτα σε θεατρική πρεμιέρα, το 2017/ NDP

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, στις εκλογές του 1967,  ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας οργανώθηκε στον αντιδικτατορικό αγώνα με το Πατριωτικό Μέτωπο. Η χούντα τη συνέλαβε και το στρατοδικείο την καταδίκασε, ως ηγετικό στέλεχος, σε δέκα χρόνια κάθειρξη.

Η Ακρίτα ως ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, παρέστη στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη. 

Σύλβα Ακρίτα- Έλενα Ακρίτα- Γιώργος Κυρίτσης/ NDP

Σύλβα Ακρίτα- Έλενα Ακρίτα- Γιώργος Κυρίτσης/ NDP

Το 1981 εξελέγη ξανά πρώτη σε ψήφους από όλες τις γυναίκες.  Στις 31 Οκτωβρίου 1986, διορίστηκε υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Στις εκλογές του 1989 εκλέχθηκε και πάλι μοναδική γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Αθηνών και Γραμματέας του Προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις εκλογές του 1993 εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας και μέλος του Συμβουλίου Ευρώπης. Μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1996, αποχώρησε από την ενεργό πολιτική.

Η Έλενα Ακρίτα ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της. Συχνά παρακολουθούσαν μαζί θεατρικές πρεμιέρες ενώ σε πολλά στιγμιότυπα έχουν απαθανατιστεί να κρατιούνται χέρι χέρι.

Η Έλενα Ακρίτα με τη μητέρα της, Σύλβα, το 2014/ NDP

Η Έλενα Ακρίτα με τη μητέρα της, Σύλβα, το 2014/ NDP

Η Σύλβα Ακρίτα ήταν ενεργή και στα social media. H τελευταία της ανάρτηση ήταν την 1η του περασμένου Νοέμβρη, στην οπιοία έδινε ευχές για καλό μήνα.

