Άση Μπήλιου: Η μέρα απαιτεί σταθερότητα και προσοχή- Ποιοι να προσέξουν;

Το πιο σημαντικό σήμερα είναι να προσέχουμε ιδιαίτερα στους δρόμους όταν μετακινούμαστε και ταξιδεύουμε να μη βιαζόμαστε, αλλά και να μην τρέχουμε κάνοντας απερισκεψίες.

Επίσης χρειάζεται προσοχή στην τάση να παραβλέπουμε τις λεπτομέρειες, εστιάζοντας μόνο στην επιφάνεια των πραγμάτων και να αναλαμβάνουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να διαχειριστούμε ελαφρά τη καρδία.

Αν πρόκειται να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον, ιδιαίτερα σε επαγγελματικές και οικονομικές διαπραγματεύσεις, καλά θα κάνουμε να μη βιαστούμε. Η όψη αυτή επηρεάζει περισσότερο Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες του τρίτου δεκαημέρου.

