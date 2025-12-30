Χάος στα δρομολόγια της Eurostar λόγω προβλημάτων στη σήραγγα της Μάγχης

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα τρένα του σιδηροδρομικού φορέα

Περισσότερα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Πρώτη Δημοσίευση: 30.12.25, 15:47
Χάος στα δρομολόγια της Eurostar: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω προβλήματος στη σήραγγα της Μάγχης / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας της Μάγχης, αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας), δήλωσε σε νεότερη ενημέρωση εκπρόσωπος της εταιρείας μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των δρομολογίων των τρένων λόγω τεχνικών προβλημάτων. 

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδρότησης για συρμούς στη σήραγγα, διακοπή που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα καλώδια», εξήγησε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας από τις 16:00 ώρα Γαλλίας».

Λιγότερο από μια ώρα νωρίτερα, η Eurostar ανακοίνωσε την αναστολή «όλων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών» μέχρι νεωτέρας, μετά από διπλό τεχνικό περιστατικό στη σήραγγα της Μάγχης.

Στην αρχική της ενημέρωση η Eurostar συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους.

«Λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης και τεχνικού προβλήματος σε αμαξοστοιχία της Le Shuttle, είναι πιθανό να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις σε δρομολόγια και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση η Eurostar.

Χάος στα δρομολόγια της Eurostar λόγω προβλημάτων στη σήραγγα της Μάγχης

Χάος στον σταθμό St Pancras του Λονδίνου / AP

«Συνιστούμε σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία. Παρακαλούμε να μην μεταβείτε στον σταθμό, εκτός αν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα», προσέθετε στην ανακοίνωσή της.

Χάος στα δρομολόγια της Eurostar λόγω προβλημάτων στη σήραγγα της Μάγχης

Χάος στον σταθμό St Pancras του Λονδίνου / AP

Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Eurostar: Πρόβλημα Στα Δρομολόγια Των Τρένων Της Εταιρείας

Ταξιδιώτες την ώρα που αποβιβάζονται από τρένο της Eurostar στον σταθμό Gare du Nord του Παρισιού / AP

Τρένα της Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και το πάρκο Disneyland στο Παρίσι.
 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
ΜΑΓΧΗ
 |
ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΑΓΧΗΣ
 |
ΤΡΕΝΑ
 |
EUROSTAR
