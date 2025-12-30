Χάος στα δρομολόγια της Eurostar λόγω προβλημάτων στη σήραγγα της Μάγχης

Χάος στα δρομολόγια της Eurostar: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω προβλήματος στη σήραγγα της Μάγχης / ΕΡΤ

Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας της Μάγχης, αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας), δήλωσε σε νεότερη ενημέρωση εκπρόσωπος της εταιρείας μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των δρομολογίων των τρένων λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδρότησης για συρμούς στη σήραγγα, διακοπή που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα καλώδια», εξήγησε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας από τις 16:00 ώρα Γαλλίας».

Λιγότερο από μια ώρα νωρίτερα, η Eurostar ανακοίνωσε την αναστολή «όλων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών» μέχρι νεωτέρας, μετά από διπλό τεχνικό περιστατικό στη σήραγγα της Μάγχης.

Στην αρχική της ενημέρωση η Eurostar συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους.

«Λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης και τεχνικού προβλήματος σε αμαξοστοιχία της Le Shuttle, είναι πιθανό να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις σε δρομολόγια και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση η Eurostar.

«Συνιστούμε σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία. Παρακαλούμε να μην μεταβείτε στον σταθμό, εκτός αν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα», προσέθετε στην ανακοίνωσή της.

Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Τρένα της Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και το πάρκο Disneyland στο Παρίσι.

