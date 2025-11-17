Φάρμα: Έπαθλο... μεγατόνων στο παιχνίδι προμηθειών - Ποια ομάδα το κέρδισε;

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκε τις δύο ομάδες στο Παιχνίδι Προμηθειών ή μάλλον στα… Παιχνίδια Προμηθειών.

Αυτή τη φορά, οι παίκτες πήραν μέρος σε ένα «Αρκαδικό Τρίαθλο», που περιελάμβανε τρία από τα παιχνίδια που είχαν ξαναπαίξει και αγαπήσει: «Μουσικές Καρέκλες», «Πόλεμος των άκρων» και «Πέναλτι στα τυφλά».

Φάρμα: Η Κωνσταντίνα πέτυχε το νικητήριο γκολ

Με αγωνία και ενδιαφέρον, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τις ικανότητες των διαγωνιζόμενων στο ποδόσφαιρο. Ο Βασίλης και η Κωνσταντίνα από αποδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι... μπαλαδώροι και με δύο χρυσά γκολ έφεραν τη νίκη στη γαλάζια ομάδα, η οποία εξασφάλισε ένα έπαθλο τεράστιας σημασίας.

Οι γαλάζιοι πανηγύρισαν ξέφρενα τη νίκη τους, με τον Γιώργο μάλιστα να δίνει μια αγκαλιά στην Κωνσταντίνα. Οι δυο τους συμφιλιώθηκαν μετά την επιτυχήμενη συνεργασία τους στον Αχυρώνα, που είχε ως αποτέλεσμα την παραμονή τους στη Φάρμα.

Η αγκαλιά του Γιώργου στην Κωνσταντίνα

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκανε μια ανακεφαλαίωση όσο προηγήθηκαν και στη συνέχεια έδωσε ραντεβού με τους παίκτες για την πρώτη Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, από την οποία θα προκύψει ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας.

«Το πρώτο Παναρκαδικό Τρίαθλο έφτασε στο τέλος του, νικήτρια η γαλάζια ομάδα. Βεβαίως, δικαίωμα να μπουν στο θερμοκήπιο θα έχουν και οι πράσινοι, για να πάρουν 1,5 κιλό προμήθειες. Οι γαλάζιοι κερδίζουν 3 κιλά προμήθειες, μπουγάτσα και κρεατόσουπα. Ο Βασίλης και η Κωνσταντίνα διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα στην τρίτη δοκιμασία. Αυτό ήταν. Προμήθειες υπάρχουν για όλους. Οι γαλάζιοι κέρδισαν περισσότερα πράγματα –χρήσιμα και απαραίτητα– και τώρα δίνουμε ραντεβού για την 1η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας αυτής της εβδομάδας, από όπου θα προκύψει ο πρώτος μονομάχος».

Ο Δημήτρης δήλωσε ότι έχει αφήσει ήδη πίσω του την ήττα και έχει στρέψει την προσοχή του στην Ομαδική Ασυλία: «Εντάξει, τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Το ματσάκι ξεκίνησε 2-1, το πήραν οι γαλάζιοι. Εμείς συνεχίζουμε τώρα προσηλωμένοι στην Ομαδική Ασυλία», σχολίασε χαρακτηριστικά.

