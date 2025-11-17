Φάρμα: Έπαθλο... μεγατόνων στο παιχνίδι προμηθειών - Ποια ομάδα το κέρδισε;

Εξασφάλισε τρία κιλά προμήθειες, μπουγάτσες και κρεατόσουπες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 23:06 Σεισμός τώρα αισθητός στην Αττική
17.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δυσκολότερη δοκιμασία ασυλίας
17.11.25 , 22:40 Φάρμα: Λιποθύμησε η Βαλεντίνα - «Η μεγαλύτερη ψεύτρα που έχει περάσει ποτέ»
17.11.25 , 22:36 Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την ιστορική σημαία
17.11.25 , 22:28 Φάρμα: Έπαθλο... μεγατόνων στο παιχνίδι προμηθειών - Ποια ομάδα το κέρδισε;
17.11.25 , 22:10 Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της
17.11.25 , 22:07 Ελισάβετ Μουτάφη: Έγινε θεία! Ο αδελφός της απέκτησε το πρώτο του παιδί
17.11.25 , 21:57 100 Ραφάλ θα πάρει η Ουκρανία από τη Γαλλία!
17.11.25 , 21:45 Τσολάκη: Με την κόρη της αγκαλιά μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
17.11.25 , 21:40 Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
17.11.25 , 21:30 Παραδίδεται σε κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος
17.11.25 , 21:25 Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Μαδούρο
17.11.25 , 21:18 Οικονομάκου: Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
17.11.25 , 20:44 Η στιγμή που ο αδερφός της γνωστής αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό
17.11.25 , 20:20 «Συμμορία» καζίνο: Αυτός είναι ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Η στιγμή που ο αδερφός της γνωστής αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό
«Συμμορία» καζίνο: Αυτός είναι ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος
Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.Α.Σ στα μαγαζιά του επιχειρηματία στο Κολωνάκι
Φάρμα: Λιποθύμησε η Βαλεντίνα - «Η μεγαλύτερη ψεύτρα που έχει περάσει ποτέ»
Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την ιστορική σημαία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκε τις δύο ομάδες στο Παιχνίδι Προμηθειών ή μάλλον στα… Παιχνίδια Προμηθειών.

Αυτή τη φορά, οι παίκτες πήραν μέρος σε ένα «Αρκαδικό Τρίαθλο», που περιελάμβανε τρία από τα παιχνίδια που είχαν ξαναπαίξει και αγαπήσει: «Μουσικές Καρέκλες», «Πόλεμος των άκρων» και «Πέναλτι στα τυφλά».

Φάρμα: Η Κωνσταντίνα πέτυχε το νικητήριο γκολ

Φάρμα: Η Κωνσταντίνα πέτυχε το νικητήριο γκολ

Με αγωνία και ενδιαφέρον, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τις ικανότητες των διαγωνιζόμενων στο ποδόσφαιρο. Ο Βασίλης και η Κωνσταντίνα από αποδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι... μπαλαδώροι και με δύο χρυσά γκολ έφεραν τη νίκη στη γαλάζια ομάδα, η οποία εξασφάλισε ένα έπαθλο τεράστιας σημασίας. 

Οι γαλάζιοι πανηγύρισαν ξέφρενα τη νίκη τους, με τον Γιώργο μάλιστα να δίνει μια αγκαλιά στην Κωνσταντίνα. Οι δυο τους συμφιλιώθηκαν μετά την επιτυχήμενη συνεργασία τους στον Αχυρώνα, που είχε ως αποτέλεσμα την παραμονή τους στη Φάρμα.

Η αγκαλιά του Γιώργου στην Κωνσταντίνα

Η αγκαλιά του Γιώργου στην Κωνσταντίνα

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκανε μια ανακεφαλαίωση όσο προηγήθηκαν και στη συνέχεια έδωσε ραντεβού με τους παίκτες για την πρώτη Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, από την οποία θα προκύψει ο πρώτος μονομάχος της εβδομάδας.

«Το πρώτο Παναρκαδικό Τρίαθλο έφτασε στο τέλος του, νικήτρια η γαλάζια ομάδα. Βεβαίως, δικαίωμα να μπουν στο θερμοκήπιο θα έχουν και οι πράσινοι, για να πάρουν 1,5 κιλό προμήθειες. Οι γαλάζιοι κερδίζουν 3 κιλά προμήθειες, μπουγάτσα και κρεατόσουπα. Ο Βασίλης και η Κωνσταντίνα διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα στην τρίτη δοκιμασία. Αυτό ήταν. Προμήθειες υπάρχουν για όλους. Οι γαλάζιοι κέρδισαν περισσότερα πράγματα –χρήσιμα και απαραίτητα– και τώρα δίνουμε ραντεβού για την 1η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας αυτής της εβδομάδας, από όπου θα προκύψει ο πρώτος μονομάχος».

Ο Δημήτρης δήλωσε ότι έχει αφήσει ήδη πίσω του την ήττα και έχει στρέψει την προσοχή του στην Ομαδική Ασυλία: «Εντάξει, τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Το ματσάκι ξεκίνησε 2-1, το πήραν οι γαλάζιοι. Εμείς συνεχίζουμε τώρα προσηλωμένοι στην Ομαδική Ασυλία», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top