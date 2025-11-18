Φάρμα: Ξανά μονομάχος ο Γιώργος - Η σκληρή προειδοποίηση στους «γαλάζιους»

«Δεν περίμενα τέτοια ανωριμότητα από τον Γιώργο», δήλωσε ο Βασίλης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.11.25 , 00:23 Καβάλα: Εθελοντής διασώστης έσωσε ηλικιωμένο από φλεγόμενο τροχόσπιτο
18.11.25 , 00:15 Φάρμα: Ξανά μονομάχος ο Γιώργος - Η σκληρή προειδοποίηση στους «γαλάζιους»
17.11.25 , 23:59 Ευρωπρωταθλητές στις πτωχεύσεις: Μπαράζ «λουκέτων» στην Ελλάδα
17.11.25 , 23:54 Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
17.11.25 , 23:50 Φάρμα: Ποιο είναι το ζητούμενο της πρώτης, απαιτητικής Δοκιμασίας Ασυλίας;
17.11.25 , 23:47 Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις έρευνες στο κέντρο της Αθήνας
17.11.25 , 23:27 Φάρμα: Το μεγάλο έπαθλο που δίνει το Παιχνίδι Προμηθειών
17.11.25 , 23:06 Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός στην Αττική
17.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δυσκολότερη δοκιμασία ασυλίας
17.11.25 , 22:40 Φάρμα: Λιποθύμησε η Βαλεντίνα - «Η μεγαλύτερη ψεύτρα που έχει περάσει ποτέ»
17.11.25 , 22:36 Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την ιστορική σημαία
17.11.25 , 22:28 Φάρμα: Έπαθλο... μεγατόνων στο παιχνίδι προμηθειών - Ποια ομάδα το κέρδισε;
17.11.25 , 22:10 Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της
17.11.25 , 22:07 Ελισάβετ Μουτάφη: Έγινε θεία! Ο αδελφός της απέκτησε το πρώτο του παιδί
17.11.25 , 21:57 100 Ραφάλ θα πάρει η Ουκρανία από τη Γαλλία!
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Φάρμα: Ξανά μονομάχος ο Γιώργος - Η σκληρή προειδοποίηση στους «γαλάζιους»
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός στην Αττική
Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.Α.Σ στα μαγαζιά του επιχειρηματία στο Κολωνάκι
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της
Η Βαλεντίνα από τη Φάρμα... τώρα ηθοποιός στα Φαντάσματα!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η γαλάζια ομάδα γνώρισε νέα ήττα από την πράσινη στη δοκιμασία ασυλίας και η άχαρη στιγμή για τον Βασίλη, να υποδείξει τον πρώτο μονομάχο της εβδομάδας, έφτασε!

«Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση. Μέχρι και τώρα, πραγματικά, δεν είμαι 100% σίγουρος. Δε θέλω να αδικήσω κανέναν, αλλά στη φάση που βρισκόμαστε κάποιος σίγουρα μπορεί να νιώσει αδικημένος. Είμαστε πολύ λίγα άτομα, οπότε είναι δύσκολη απόφαση. Όλοι θα λείψουν από την ομάδα άμα φύγουν και πάμε μόνο με το σκεπτικό ότι θα κερδίσουμε τη δεύτερη ασυλία», ανέφερε αρχικά ο Βασίλης.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι επιλέγει τον Γιώργο, ο οποίος πηγαίνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον Αχυρώνα, και εξήγησε το σκεπτικό της απόφασής του. «Η αντίπαλη ομάδα έχει μεγάλη δύναμη στα αγόρια της, στον Λευτέρη και στον Ανδρέα· πρέπει να βγει κάποιος από τους δύο για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε. Εμπιστεύομαι τον Γιώργο γιατί τον είδα στον Αχυρώνα. Δε μασάει», δήλωσε.

Φάρμα: Ο Γιώργος θα μονομαχήσει για δεύτερη φορά στον Αχυρώνα

Φάρμα: Ο Γιώργος θα μονομαχήσει για δεύτερη φορά στον Αχυρώνα

Ο Γιώργος δεν πείστηκε από τα επιχειρήματα του Βασίλη, προειδοποιώντας τον ότι θα του τη «φυλάει». «Δε θα είσαι πάντα αρχηγός, θα πέσεις και στα χέρια μου», είπε, ενώ στο συμβούλιο απείλησε πως θα βγάλει μονομάχο τη Ζωή για να «πονέσει» τον Βασίλη.

«Νιώθω πιο έτοιμος από ποτέ. Για μένα θα έπρεπε να επιλεγεί άτομο που δεν έχει μπει στον Αχυρώνα ακόμα και να αφήσουμε στην άκρη τις φιλίες. Με αυτό που κάνει ο Βασίλης, μου κλείνει, σε εισαγωγικά, τον δρόμο. Δεν πειράζει, σεβαστή η απόφασή του. Καλύτερα να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στη δεύτερη ασυλία γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων. Δηλαδή εγώ μπορεί να επιλέξω τη Ζωή μετά», σημείωσε.

Φάρμα: Ένταση με Βασίλη και Γιώργο στο συμβούλιο της γαλάζιας ομάδας

Φάρμα: Ένταση με Βασίλη και Γιώργο στο συμβούλιο της γαλάζιας ομάδας

«Ο τρόπος που το λέει δείχνει και εγωισμό και κακία», σχολίασε από την πλευρά του ο Άγγελος.

Ο Βάγγος θεώρησε άδικη την επιλογή του Γιώργου, αλλά παραδέχτηκε πως φοβάται να πει ανοιχτά τη γνώμη του για να μην μπει στο στόχαστρο του Βασίλη. «Κρατάω λίγο παράθυρα κλειστά και πόρτες, γιατί αν πω τη γνώμη μου ξέρω ότι θα με βάλει στο στόχαστρο. Είναι άδικη η επιλογή οποιουδήποτε παίκτη, όπως και του Γιώργου αυτή τη στιγμή, που έχει μπει στον Αχυρώνα, ενώ οι άλλοι δύο φτάσανε δεκάδα χωρίς να μπουν».

«Δεν περίμενα τέτοια ανωριμότητα από τον Γιώργο», κατέληξε ο Βασίλης.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top