Φάρμα: Ξανά μονομάχος ο Γιώργος - Η σκληρή προειδοποίηση στους «γαλάζιους»

Η γαλάζια ομάδα γνώρισε νέα ήττα από την πράσινη στη δοκιμασία ασυλίας και η άχαρη στιγμή για τον Βασίλη, να υποδείξει τον πρώτο μονομάχο της εβδομάδας, έφτασε!

«Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση. Μέχρι και τώρα, πραγματικά, δεν είμαι 100% σίγουρος. Δε θέλω να αδικήσω κανέναν, αλλά στη φάση που βρισκόμαστε κάποιος σίγουρα μπορεί να νιώσει αδικημένος. Είμαστε πολύ λίγα άτομα, οπότε είναι δύσκολη απόφαση. Όλοι θα λείψουν από την ομάδα άμα φύγουν και πάμε μόνο με το σκεπτικό ότι θα κερδίσουμε τη δεύτερη ασυλία», ανέφερε αρχικά ο Βασίλης.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι επιλέγει τον Γιώργο, ο οποίος πηγαίνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον Αχυρώνα, και εξήγησε το σκεπτικό της απόφασής του. «Η αντίπαλη ομάδα έχει μεγάλη δύναμη στα αγόρια της, στον Λευτέρη και στον Ανδρέα· πρέπει να βγει κάποιος από τους δύο για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε. Εμπιστεύομαι τον Γιώργο γιατί τον είδα στον Αχυρώνα. Δε μασάει», δήλωσε.

Ο Γιώργος δεν πείστηκε από τα επιχειρήματα του Βασίλη, προειδοποιώντας τον ότι θα του τη «φυλάει». «Δε θα είσαι πάντα αρχηγός, θα πέσεις και στα χέρια μου», είπε, ενώ στο συμβούλιο απείλησε πως θα βγάλει μονομάχο τη Ζωή για να «πονέσει» τον Βασίλη.

«Νιώθω πιο έτοιμος από ποτέ. Για μένα θα έπρεπε να επιλεγεί άτομο που δεν έχει μπει στον Αχυρώνα ακόμα και να αφήσουμε στην άκρη τις φιλίες. Με αυτό που κάνει ο Βασίλης, μου κλείνει, σε εισαγωγικά, τον δρόμο. Δεν πειράζει, σεβαστή η απόφασή του. Καλύτερα να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στη δεύτερη ασυλία γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων. Δηλαδή εγώ μπορεί να επιλέξω τη Ζωή μετά», σημείωσε.

«Ο τρόπος που το λέει δείχνει και εγωισμό και κακία», σχολίασε από την πλευρά του ο Άγγελος.

Ο Βάγγος θεώρησε άδικη την επιλογή του Γιώργου, αλλά παραδέχτηκε πως φοβάται να πει ανοιχτά τη γνώμη του για να μην μπει στο στόχαστρο του Βασίλη. «Κρατάω λίγο παράθυρα κλειστά και πόρτες, γιατί αν πω τη γνώμη μου ξέρω ότι θα με βάλει στο στόχαστρο. Είναι άδικη η επιλογή οποιουδήποτε παίκτη, όπως και του Γιώργου αυτή τη στιγμή, που έχει μπει στον Αχυρώνα, ενώ οι άλλοι δύο φτάσανε δεκάδα χωρίς να μπουν».

«Δεν περίμενα τέτοια ανωριμότητα από τον Γιώργο», κατέληξε ο Βασίλης.

