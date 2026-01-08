Κρήτη: «Δεν θα φύγω από τα Χανιά αν δε βρω το παιδί μου»

Θρίλερ δίχως τέλος η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.01.26 , 12:38 Ακυρώσεις πτήσεων λόγω παγετού στην Ευρώπη: Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις
08.01.26 , 12:13 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε τη συνταγή του λατρεύουν μικροί και μεγάλοι
08.01.26 , 12:04 Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: O σπαρακτικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη
08.01.26 , 11:56 Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη
08.01.26 , 11:54 Αγρότες: «Κόβουν» στα δύο την Ελλάδα- Κλειστή η Εθνική στο Κάστρο Βοιωτίας
08.01.26 , 11:42 Σέρρες: «Κλαίει στα κρατητήρια, δεν το ήθελε, ήταν η κακιά στιγμή»
08.01.26 , 11:23 To MasterChef 10 κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου!
08.01.26 , 11:08 PEUGEOT SPORT: Οι συνθέσεις πληρωμάτων για το FIA WEC 2026
08.01.26 , 11:06 Χαϊδάρι: Νεκρός 65χρονος πεζός - Παρασύρθηκε από βαν στη Λεωφόρο Αθηνών
08.01.26 , 11:05 Ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού είναι κοντά στην έξοδο;
08.01.26 , 10:51 Έξαρση της γρίπης Α με εξαντλητικά συμπτώματα - Πώς να προστατευτούμε
08.01.26 , 10:51 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δεν καβάλησα ποτέ το καλάμι»
08.01.26 , 10:47 Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
08.01.26 , 10:45 Θρήνος στη Μινεάπολη για τον θάνατο της 37χρονης από πράκτορες της ICE
08.01.26 , 10:42 Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Μάρα Ζαχαρέα: «Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας στο σπίτι με τον Θόδωρο»
Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Γιώργος Λιάγκας: Eπέστρεψε στην εκπομπή μετά το ατύχημα στο σπίτι του
Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Κρήτη: «Δεν Θα Φύγω Από Τα Χανιά Αν Δε Βρω Το Παιδί Μου»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας μήνας έχει περάσει χωρίς κανένα ίχνος ζωής από τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην Κρήτη, με τις έρευνες των Αρχών να παραμένουν άκαρπες. Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, ο Αλέξης Τσικόπουλος, γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας ότι δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να μεταβεί άμεσα στο Ηράκλειο. Αυτή ήταν και η τελευταία επικοινωνία του με την οικογένειά του. Λίγο αργότερα, ο 33χρονος επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΓΙΑΤΡΟΣ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top