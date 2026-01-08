Κρήτη: «Δεν θα φύγω από τα Χανιά αν δε βρω το παιδί μου»

Ένας μήνας έχει περάσει χωρίς κανένα ίχνος ζωής από τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην Κρήτη, με τις έρευνες των Αρχών να παραμένουν άκαρπες. Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, ο Αλέξης Τσικόπουλος, γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας ότι δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να μεταβεί άμεσα στο Ηράκλειο. Αυτή ήταν και η τελευταία επικοινωνία του με την οικογένειά του. Λίγο αργότερα, ο 33χρονος επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr