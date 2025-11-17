Φάρμα: Λιποθύμησε η Βαλεντίνα - «Η μεγαλύτερη ψεύτρα που έχει περάσει ποτέ»

Για... θέατρο κατηγορούν τη συμπαίκτριά τους ο Δημήτρης και ο Λευτέρης

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 1η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας δοκίμασε τα όρια των παικτών, οι οποίοι έπρεπε να επιστρατεύσουν όσα αποθέματα δύναμης είχαν για να ανταπεξέλθουν.

Στον αγώνα για να φτιάξουν πρώτοι το παζλ, τα μέλη των δύο ομάδων κουβαλούσαν τα κομμάτια περνώντας τα από εμπόδια. Ο απρόσμενος τραυματισμός της Βαλεντίνας διέκοψε απότομα τη δοκιμασία. Η 22χρονη μπλέχτηκε σε ένα από τα σχοινιά, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να σωριαστεί στο έδαφος. Η ίδια στη συνέχεια πανικοβλήθηκε από την πτώση και έχασε τις αισθήσεις της. Λίγο αργότερα κατάφερε να συνέλθει και να σηκωθεί, χάρη στην παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού της παραγωγής.

Φάρμα: Η στιγμή που η Βαλεντίνα μπερδεύεται στα σχοινιά και πέφτει

Φάρμα: Η στιγμή που η Βαλεντίνα χάνει τις αισθήσεις της

Σε αντίθεση με τη Ναταλία, που ενδιαφέρθηκε να μάθει πώς είναι η συμπαίκτριά της, ο Δημήτρης και ο Λευτέρης έμειναν ατάραχοι, υπονοώντας πως η Βαλεντίνα κάνει θέατρο.

Φάρμα: Δημήτρης και Λευτέρης κατηγορούν τη Βαλεντίνα για θέατρο

«Δεν πειράζει, μπορεί να φύγει και με τραυματισμό και να έρθει η Στέλλα», σχολίασε ο Δημήτρης, προσθέτοντας: «Η μεγαλύτερη ψεύτρα που έχει περάσει ποτέ. Ο πιο ψεύτικος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου».

Ο ίδιος ανέφερε σε άλλο σημείο: «Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα από αυτήν την κοπέλα. Μας εκπλήσσει συνέχεια».

«Άμα δεν πει ο γιατρός ότι έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, δεν πιστεύω τίποτα», είπε με τη σειρά του ο Λευτέρης, θυμίζοντας έναν από τους μύθους του Αισώπου, αυτόν με τον ψεύτη βοσκό.

Αναφερόμενη στον τραυματισμό της, η Βαλεντίνα δήλωσε: «Με τα χτυπήματα, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ ψύχραιμη. Με είδε η γιατρός, δεν είχα τίποτα, αλλά πιο πολύ από το σοκ… φρίκαρα. Λέω “τι συνέβη τώρα;”, γιατί πρώτη φορά χτυπάω στη Φάρμα».

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΠΕΝΤΖΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
