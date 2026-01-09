Κρήτη: Έσωσαν βρέφος τριών μηνών με σπάνια συγγενή πάθηση του φάρυγγα

Μια σπουδαία επιτυχία του ιατρικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) της Κρήτης έφερε χαμόγελα τις πρώτες μέρες του νέου έτους. Ένα βρέφος μόλις τριών μηνών κατάφερε να ξεπεράσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση των γιατρών.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με έναν σπάνιο «τριχωτό πολύποδα» στον φάρυγγα, ο οποίος είχε αρχίσει να θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του. Ο μικρούλης δεν μπορούσε να αναπνεύσει σωστά ενώ δυσκολευόταν και να τραφεί.

Όπως εξήγησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας και διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Αλέξανδρος Καρατζάνης, το περιστατικό ήταν εξαιρετικά απαιτητικό και δύσκολο, όχι μόνο λόγω της σπανιότητας της πάθησης αλλά και επειδή συνέβη σε μια ημέρα όπου το νοσοκομείο δεν ήταν σε τακτική εφημερία. Ωστόσο, η ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων ήταν άμεση και πλήρως συντονισμένη.

Η φωτογραφία του βρέφους, που ανέβασε o διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Αλέξανδρος Καρατζάνης στο facebook

Αρχικά, το βρέφος διασωληνώθηκε από την αναισθησιολογική ομάδα, που ανέλαβε την εξαιρετικά λεπτή διαδικασία της διαχείρισης του αεραγωγού. Στη συνέχεια, το τμήμα Ακτινολογίας πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις, ώστε οι χειρουργοί να έχουν πλήρη εικόνα πριν από την επέμβαση. Τελικά, ο πολύποδας αφαιρέθηκε με επιτυχία από τη χειρουργική ομάδα, σε μια επέμβαση που κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη.

Μετά την επέμβαση, το μωρό μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση. Η έκβαση αυτή αποτελεί μια μεγάλη ανακούφιση για την οικογένεια και μια δικαίωση της υψηλής ιατρικής ικανότητας των γιατρών και νοσηλευτών του νοσοκομείου.

Ο πολύποδας που αφαιρέθηκε από το βρέφος/Facebook

Η ανάρτηση του κ. Καρατζάνη για το βρέφος στο ΠΑΓΝΗ

Στην ανάρτησή του, ο ιατρός Καρατζάνης ευχαρίστησε όλα τα τμήματα που συνέβαλαν στην επιτυχή διαχείριση, τονίζοντας πως η συνεργασία και ο επαγγελματισμός τους ήταν καθοριστικοί για την έκβαση του περιστατικού.

«Ένα σπάνιο αλλά και δύσκολο περιστατικό αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενες μέρες στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για ένα μόλις τριών μηνών βρεφάκι με μια σπάνια συγγενή παθολογία του φάρυγγα («τριχωτό πολύποδα»), που απειλούσε τον αεραγωγό του, καθιστούσε αδύνατη πλέον τη σίτιση του και έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Βενιζέλειο, παραμονές πρωτοχρονιάς, σε μέρα μάλιστα μη εφημερίας του νοσοκομείου μας. Ωστόσο όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα του ΠΑΓΝΗ λειτούργησαν άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Η μονάδα παίδων υποδέχτηκε και νοσήλευσε το βρέφος, ενώ έμπειροι συνάδελφοί του Αναισθησιολογικού τμήματος ανέλαβαν αμέσως τη δύσκολη διασωλήνωση του. Στη συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις από το Ακτινολογικό τμήμα και εμείς αναλάβαμε την χειρουργική αντιμετώπιση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Πλέον το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην παιδιατρική κλινική. Το προσωπικό όλων των προαναφερθέντων τμημάτων και φυσικά του χειρουργείου έδωσε όπως πάντα τον καλύτερο του εαυτό. Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά».