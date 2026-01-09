Κρήτη: Έσωσαν βρέφος τριών μηνών με σπάνια συγγενή πάθηση του φάρυγγα

Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο γιατρός στο facebook

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 12:18 Πεντανόστιμα ραβιόλια με κρέμα παρμεζάνας
09.01.26 , 12:08 Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
09.01.26 , 12:01 Παρίσι: Τα τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου - Τι είναι η συμφωνία Μersosur
09.01.26 , 11:56 Νίκος Βέρτης: Η εμφάνιση με τη γοητευτική σύντροφό του Εμμανουέλα
09.01.26 , 11:55 Geely: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
09.01.26 , 11:42 Πώς να παίξεις φρουτάκια στο ίντερνετ
09.01.26 , 11:29 Sit-to-Stand: Ένα απλό τεστ 30'' που «μαρτυράει» την ηλικία σας
09.01.26 , 11:23 Η Μασούτης εξαγοράζει την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός - Υπεγράφη η συμφωνία
09.01.26 , 11:01 Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν - Καίγεται η Τεχεράνη
09.01.26 , 10:52 «Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
09.01.26 , 10:34 Ford Loyal+: Ανταλλάξτε το παλιό σας Ford με ένα καινούργιο
09.01.26 , 10:07 Η ουσία του σωστού μελανιού για τις εκτυπωτικές σας ανάγκες
09.01.26 , 09:53 Για ποιον κορυφαίο παίκτη ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ
09.01.26 , 09:49 Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα πάνω στις γραμμές του τραμ
09.01.26 , 09:48 «Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά - Πότε αναμένεται να κορυφωθεί το «κύμα»
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Λίτσα Πατέρα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγε στην κηδεία του Παπαδάκη
Λευτέρης Σουλτάτος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του και το επικό λάθος!
Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: Συντετριμμένη η οικογένεια - Τι ζήτησε από τα ΜΜΕ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σπουδαία επιτυχία του ιατρικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) της Κρήτης έφερε χαμόγελα τις πρώτες μέρες του νέου έτους. Ένα βρέφος μόλις τριών μηνών κατάφερε να ξεπεράσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση των γιατρών.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με έναν σπάνιο «τριχωτό πολύποδα» στον φάρυγγα, ο οποίος είχε αρχίσει να θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του. Ο μικρούλης δεν μπορούσε να αναπνεύσει σωστά ενώ δυσκολευόταν και να τραφεί.  

Νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

Όπως εξήγησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας και διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Αλέξανδρος Καρατζάνης, το περιστατικό ήταν εξαιρετικά απαιτητικό και δύσκολο, όχι μόνο λόγω της σπανιότητας της πάθησης αλλά και επειδή συνέβη σε μια ημέρα όπου το νοσοκομείο δεν ήταν σε τακτική εφημερία. Ωστόσο, η ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων ήταν άμεση και πλήρως συντονισμένη.

Βρέφος με πολύποδα στο ΠΑΓΝΗ

Η φωτογραφία του βρέφους, που ανέβασε o διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, Αλέξανδρος Καρατζάνης στο facebook

Αρχικά, το βρέφος διασωληνώθηκε από την αναισθησιολογική ομάδα, που ανέλαβε την εξαιρετικά λεπτή διαδικασία της διαχείρισης του αεραγωγού. Στη συνέχεια, το τμήμα Ακτινολογίας πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις, ώστε οι χειρουργοί να έχουν πλήρη εικόνα πριν από την επέμβαση. Τελικά, ο πολύποδας αφαιρέθηκε με επιτυχία από τη χειρουργική ομάδα, σε μια επέμβαση που κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη.

Μετά την επέμβαση, το μωρό μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση. Η έκβαση αυτή αποτελεί μια μεγάλη ανακούφιση για την οικογένεια και μια δικαίωση της υψηλής ιατρικής ικανότητας των γιατρών και νοσηλευτών του νοσοκομείου.

 

Φρίκη στην Κρήτη: Πατέρας κακοποιούσε σεξουαλικά τις κόρες του

Ο πολύποδας του βρέφους

Ο πολύποδας που αφαιρέθηκε από το βρέφος/Facebook

Η ανάρτηση του κ. Καρατζάνη για το βρέφος στο ΠΑΓΝΗ

Στην ανάρτησή του, ο ιατρός Καρατζάνης ευχαρίστησε όλα τα τμήματα που συνέβαλαν στην επιτυχή διαχείριση, τονίζοντας πως η συνεργασία και ο επαγγελματισμός τους ήταν καθοριστικοί για την έκβαση του περιστατικού.

«Ένα σπάνιο αλλά και δύσκολο περιστατικό αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενες μέρες στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για ένα μόλις τριών μηνών βρεφάκι με μια σπάνια συγγενή παθολογία του φάρυγγα («τριχωτό πολύποδα»), που απειλούσε τον αεραγωγό του, καθιστούσε αδύνατη πλέον τη σίτιση του και έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Βενιζέλειο, παραμονές πρωτοχρονιάς, σε μέρα μάλιστα μη εφημερίας του νοσοκομείου μας. Ωστόσο όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα του ΠΑΓΝΗ λειτούργησαν άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Εξαφάνιση Κρήτη: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 33χρονου γιατρού

Η μονάδα παίδων υποδέχτηκε και νοσήλευσε το βρέφος, ενώ έμπειροι συνάδελφοί του Αναισθησιολογικού τμήματος ανέλαβαν αμέσως τη δύσκολη διασωλήνωση του. Στη συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις από το Ακτινολογικό τμήμα και εμείς αναλάβαμε την χειρουργική αντιμετώπιση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Πλέον το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην παιδιατρική κλινική. Το προσωπικό όλων των προαναφερθέντων τμημάτων και φυσικά του χειρουργείου έδωσε όπως πάντα τον καλύτερο του εαυτό. Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΠΑΓΝΗ
 |
ΠΟΛΥΠΟΔΑΣ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top