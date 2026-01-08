PEUGEOT SPORT: Οι συνθέσεις πληρωμάτων για το FIA WEC 2026

Η ομάδα Peugeot TotalEnergies επιβεβαιώνει τις οδηγικές της συνθέσεις για τα 2 Hypercars PEUGEOT 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA 2026.Πρόκειται για δύο ισορροπημένα και εξίσου ανταγωνιστικά πληρώματα για το πρόγραμμα Hypercar.Η συνέχεια, η συνέργεια και η απόδοση, βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της ομάδας

Σύνθεση οδηγών ανά μονοθέσιο – FIA WEC 2026

PEUGEOT 9X8 #93: Nick Cassidy (NZ) – Paul Di Resta (SCT) – Stoffel Vandoorne (BEL)

PEUGEOT 9X8 #94: Loïc Duval (FRA) – Malthe Jakobsen (DNK) – Théo Pourchaire (FRA)

Τα επιλεγμένα πληρώματα συνδυάζουν εμπειρία και απόδοση, φέρνοντας ανανεωμένη ενέργεια στο πρόγραμμα της ομάδας. Έχουν συγκροτηθεί προσεκτικά, ζυγίζοντας όλες τις βασικές τεχνικές και αθλητικές παραμέτρους. Και οι δύο ομάδες οδηγών έχουν δημιουργηθεί για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση σε όλες τις φάσεις ενός αγώνα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ισχυρή συνοχή εντός της ομάδας.