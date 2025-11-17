100 Ραφάλ θα πάρει η Ουκρανία από τη Γαλλία!

Υπέγραψε με τον Μακρόν ο Ζελένσκι

100 Ραφάλ θα πάρει η Ουκρανία από τη Γαλλία!
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με φόντο ένα «φορτωμένο» Ράφαλ, ο Ζελένσκι υπέγραψε με τον Μακρόν συμφωνία για την αγορά 100 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ!

Ο πρωθυπουργός στα άδυτα της βάσης των ελληνικών Ραφάλ

Όπως επισήμανε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, η συμφωνία μάλιστα υπεγράφη  σε μία ημέρα που έγινε η δήλωση - σοκ από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας Πιστόριους ότι  «η  Ευρώπη μάλλον έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»,   προειδοποιώντας για πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας εντός του 2026. Η Συμμαχία άρχισε μάλιστα  να προετοιμάζεται κάνοντας ασκήσεις. 

Τα «Γαλανόλευκα» Ραφάλ προκαλούν εφιάλτες στους Τούρκους

«Η Ουκρανία θα πάρει 100 Ραφάλ, ισχυρά γαλλικά ραντάρ και οκτώ συστήματα αεράμυνα SAMP/T. Για εμάς είναι πολύ σημαντικά» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι για την απόκτηση των 100 Ραφάλ από τη Γαλλία     

Η δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι για την απόκτηση των 100 Ραφάλ από τη Γαλλία 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «η αναγέννηση της Ουκρανικής άμυνας είναι σημαντικό στοιχείο για την ασφάλεια όλων μας». 
 

