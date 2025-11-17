100 Ραφάλ θα πάρει η Ουκρανία από τη Γαλλία!

Με φόντο ένα «φορτωμένο» Ράφαλ, ο Ζελένσκι υπέγραψε με τον Μακρόν συμφωνία για την αγορά 100 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ!

Όπως επισήμανε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, η συμφωνία μάλιστα υπεγράφη σε μία ημέρα που έγινε η δήλωση - σοκ από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας Πιστόριους ότι «η Ευρώπη μάλλον έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», προειδοποιώντας για πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας εντός του 2026. Η Συμμαχία άρχισε μάλιστα να προετοιμάζεται κάνοντας ασκήσεις.

«Η Ουκρανία θα πάρει 100 Ραφάλ, ισχυρά γαλλικά ραντάρ και οκτώ συστήματα αεράμυνα SAMP/T. Για εμάς είναι πολύ σημαντικά» δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι για την απόκτηση των 100 Ραφάλ από τη Γαλλία

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «η αναγέννηση της Ουκρανικής άμυνας είναι σημαντικό στοιχείο για την ασφάλεια όλων μας».

