Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την ιστορική σημαία

Η συμβολική ανάρτηση του πατέρα της Κατερίνας Γεννηματά - Τσούνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 23:06 Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός στην Αττική
17.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δυσκολότερη δοκιμασία ασυλίας
17.11.25 , 22:40 Φάρμα: Λιποθύμησε η Βαλεντίνα - «Η μεγαλύτερη ψεύτρα που έχει περάσει ποτέ»
17.11.25 , 22:36 Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την ιστορική σημαία
17.11.25 , 22:28 Φάρμα: Έπαθλο... μεγατόνων στο παιχνίδι προμηθειών - Ποια ομάδα το κέρδισε;
17.11.25 , 22:10 Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της
17.11.25 , 22:07 Ελισάβετ Μουτάφη: Έγινε θεία! Ο αδελφός της απέκτησε το πρώτο του παιδί
17.11.25 , 21:57 100 Ραφάλ θα πάρει η Ουκρανία από τη Γαλλία!
17.11.25 , 21:45 Τσολάκη: Με την κόρη της αγκαλιά μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
17.11.25 , 21:40 Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
17.11.25 , 21:30 Παραδίδεται σε κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος
17.11.25 , 21:25 Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Μαδούρο
17.11.25 , 21:18 Οικονομάκου: Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
17.11.25 , 20:44 Η στιγμή που ο αδερφός της γνωστής αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό
17.11.25 , 20:20 «Συμμορία» καζίνο: Αυτός είναι ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Η στιγμή που ο αδερφός της γνωστής αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό
«Συμμορία» καζίνο: Αυτός είναι ο φερόμενος «αρχηγός» του κυκλώματος
Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.Α.Σ στα μαγαζιά του επιχειρηματία στο Κολωνάκι
Φάρμα: Λιποθύμησε η Βαλεντίνα - «Η μεγαλύτερη ψεύτρα που έχει περάσει ποτέ»
Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την ιστορική σημαία
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία airetos.gr
Η Κόρη Της Φώφης Γεννηματά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου βρέθηκε φέτος η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη, κρατώντας το ένα άκρο της ιστορικής, αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας που μεταφέρεται κάθε χρόνο στην αμερικανική πρεσβεία.

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου: Δείτε εδώ την πραγματική λίστα

Με ιδιαίτερη μαζικότητα και χωρίς σοβαρά επεισόδια ολοκληρώθηκαν σήμερα (17.11.2025) οι κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Χιλιάδες πολίτες, φοιτητές, εκπρόσωποι φορέων και κομμάτων έδωσαν το «παρών» στην καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η πρώτη ομάδα διαδηλωτών ξεκίνησε στις 14:30 από την πλατεία Κλαυθμώνος, μεταφέροντας –όπως κάθε χρόνο– την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Ανάμεσα στα μέλη της ΠΑΣΠ που την κράτησαν ήταν και η κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά, γεγονός που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους παρευρισκομένους.

Την ίδια στιγμή, ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά και πατέρας της Κατερίνας, Ανδρέας Τσούνης, έκανε μια συμβολική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παρουσία της κόρης του στην πορεία.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 |
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
 |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973
 |
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
 |
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top