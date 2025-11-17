Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την ιστορική σημαία

Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου βρέθηκε φέτος η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη, κρατώντας το ένα άκρο της ιστορικής, αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας που μεταφέρεται κάθε χρόνο στην αμερικανική πρεσβεία.

Με ιδιαίτερη μαζικότητα και χωρίς σοβαρά επεισόδια ολοκληρώθηκαν σήμερα (17.11.2025) οι κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Χιλιάδες πολίτες, φοιτητές, εκπρόσωποι φορέων και κομμάτων έδωσαν το «παρών» στην καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η πρώτη ομάδα διαδηλωτών ξεκίνησε στις 14:30 από την πλατεία Κλαυθμώνος, μεταφέροντας –όπως κάθε χρόνο– την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Ανάμεσα στα μέλη της ΠΑΣΠ που την κράτησαν ήταν και η κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά, γεγονός που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους παρευρισκομένους.

Την ίδια στιγμή, ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά και πατέρας της Κατερίνας, Ανδρέας Τσούνης, έκανε μια συμβολική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την παρουσία της κόρης του στην πορεία.

