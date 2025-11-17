Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός στην Αττική

Καθησυχαστικός στις πρώτες δηλώσεις του ο Ευθύμιος Λέκκας

17.11.25 , 23:06 Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός στην Αττική
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός στην Αττική
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Σκύρο, αισθητός και στην Αττική – Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αναφέρει ο Ευθ. Λέκκας / EΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου έγινε αισθητός στην Αττική το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου λίγο μετά τις 11 το βράδυ. 

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού που εκδηλώθηκε στις 23:04, ήταν 32 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό του βάθος 16,6 χιλιόμετρα.

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός στην Αττική

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, και στην Αττική. Κάτοικοι στην Εύβοια, στην Κύμη, τη Χαλκίδα και το Αλιβέρι ταρακουνήθηκαν από τη δόνηση, ενώ ιδιαίτερα αισθητός έγινε ο σεισμός και στον Βόλο.

Η πρώτη εκτίμηση Λέκκα για τον σεισμό στη Σκύρο: «Δε μας ανησυχεί σε πρώτο επίπεδο»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στις πρώτες του δηλώσεις ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας. «Σε πρώτο επίπεδο, ο σεισμός δε μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί αυτή η περιοχή δίνει σεισμούς» είπε στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας.

«Βεβαίως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των φαινομένων και θα δούμε».

Σεισμός ταρακούνησε την Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολεία

«Όλη αυτή η περιοχή δίνει σεισμούς γύρω από τη Σκύρο», σημείωσε ο Ευθύμιος Λέκκας. «Βασικά εντάσσεται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου που έχει έντονη σεισμικότητα. Αυτοί οι σεισμοί της τάξεως των 4,5 βαθμών είναι συνηθισμένοι σεισμοί για την περιοχή, δεν είναι κάτι το περίεργο. Εκείνο το οποίο θα κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν νομίζω όμως να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

 

