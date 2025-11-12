Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.
Σύμφωνα με το EMSC, ο σεισμός υπολογίζεται πως είχε εστιακό βάθος στα 12 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 24 sec ago in #Cyprus. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 12, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/CFTuDqmWLH
Ο σεισμός φαίνεται πως έγινε αισθητός σε αρκετές επαρχίες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί είναι χρήστες που αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν μεγάλος σε διάρκεια.
Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως, μετά τον κύριο σεισμό, σημειώθηκαν άλλοι τρεις μετασεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ.