Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο

Αναστάτωση στους κατοίκους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 14:32 Άση Μπήλιου: Σελήνη στον Λέοντα και προσοχή σε υγεία, σχέσεις & δουλειά
12.11.25 , 14:25 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
12.11.25 , 14:23 «Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
12.11.25 , 14:22 Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι
12.11.25 , 14:11 Ο Στέλιος Λεγάκης έρχεται στο Cash or Trash και κάνει θραύση
12.11.25 , 14:01 Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
12.11.25 , 13:32 Νότια Κορέα - Space Out Competition: Όποιος μείνει ακίνητος, κερδίζει!
12.11.25 , 13:32 Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν
12.11.25 , 13:29 Έξαλλος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ντροπή σας! Δε δικαιολογούνται»
12.11.25 , 13:12 Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΕΛΙΖΑ, στις 22 Νοεμβρίου
12.11.25 , 13:06 «Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
12.11.25 , 13:04 «Παγώνει» το 5X5; Η αντίδραση του Θάνου Κιούση
12.11.25 , 12:54 Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του
12.11.25 , 12:51 Γενιά Z: Τι ζητά από το εργασιακό περιβάλλον - Νέα έρευνα
12.11.25 , 12:29 Γρεβενά: Ένα κρυμμένο διαμάντι της δυτικής Μακεδονίας
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
«Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
«Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
έκτακτο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους. 

Σύμφωνα με το EMSC, ο σεισμός υπολογίζεται πως είχε εστιακό βάθος στα 12 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου. 

Ο σεισμός φαίνεται πως έγινε αισθητός σε αρκετές επαρχίες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί είναι χρήστες που αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν μεγάλος σε διάρκεια. 

Σεισμός στην Κύπρο με επίκεντρο την Πάφο

Κόσμος βγήκε ανάστατος στον δρόμο μετά τον σεισμό στην Κύπρο / sigmalive.com

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως, μετά τον κύριο σεισμό, σημειώθηκαν άλλοι τρεις μετασεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top