Ομόνοια: Οδηγός επιχείρησε να τραβήξει όπλο σε αστυνομικούς

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.12.25 , 21:15 Αρτέμιδα: Ανατροπή με τον φαρμακοποιό - Μπήκε άδικα στη φυλακή για 17 μήνες
27.12.25 , 20:37 Ομόνοια: Οδηγός επιχείρησε να τραβήξει όπλο σε αστυνομικούς
27.12.25 , 20:10 Τι ερευνάται για τα αίτια της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη
27.12.25 , 18:59 BMW Group: Άμεση ανακύκλωση μπαταριών
27.12.25 , 18:33 Σεισμός 7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν
27.12.25 , 17:29 Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
27.12.25 , 17:27 Βαρδούσια Όρη: Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών
27.12.25 , 16:46 Αγρότες: 18 μπλόκα ζητούν την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση
27.12.25 , 16:40 Συναγερμός στον Ολυμπιακό - Σειρήνες από το εξωτερικό για Στρεφέτσα
27.12.25 , 16:06 Οι γάμοι της χρονιάς 2025: Τα διάσημα ζευγάρια που παντρεύτηκαν φέτος
27.12.25 , 15:46 Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
27.12.25 , 15:39 Μπλόκα: Έκλεισαν τα Μάλγαρα– Μετά την Πρωτοχρονιά η πανελλαδική σύσκεψη
27.12.25 , 15:34 Καλλιθέα: Νεκροί στο σαλόνι οι δύο άντρες - Πώς ξεκίνησε η φωτιά
27.12.25 , 14:55 Ο καιρός της Πρωτοχρονιάς: Τα δύο σενάρια και η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά
27.12.25 , 14:45 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Θαυμάστρια μου έδωσε μια γλάστρα με κοριό»
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Σάκης Ρουβάς: Χορεύει με την κόρη του, Αριάδνη, στο σαλόνι του σπιτιού τους
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας οδηγός αυτοκινήτου προσπάθησε να βγάλει όπλο σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που τον σταμάτησαν για να του κάνουν έλεγχο το βράδυ των Χριστουγέννων, στην Ομόνοια. Πρόκειται για έναν Τούρκο που συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτιρίου

Ομόνοια: Οδηγός επιχείρησε να τραβήξει όπλο σε αστυνομικούς

Ο Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκε στο σημείο όπου παραλίγο να γίνει το μακελειό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ είδαν τον οδηγό να κινείται ύποπτα με το αυτοκίνητο. Στο πλαίσιο των ελέγχων που κάνουν στην Ομόνοια, του ζήτησαν να σταματήσει.

Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρήκαν θαμμένο όπλο και σφαίρες

Ο οδηγός σταμάτησε και οι αστυνομικοί πλησίασαν τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ξαφνικά, ο ένας από τους αστυνομικούς βλέπει τον οδηγό να κάνει μια κίνηση προς την τσέπη του, όπου είχε ένα όπλο με μια σφαίρα στη θαλάμη. Με γρήγορες κινήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον ρίξουν στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας.

Σημειώνεται ότι, πάνοπλοι αστυνομικοί κάνουν συνέχεια ελέγχους στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά. 

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΜΟΝΟΙΑ
 |
ΟΠΛΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top