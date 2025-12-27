Ομόνοια: Οδηγός επιχείρησε να τραβήξει όπλο σε αστυνομικούς

Ένας οδηγός αυτοκινήτου προσπάθησε να βγάλει όπλο σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που τον σταμάτησαν για να του κάνουν έλεγχο το βράδυ των Χριστουγέννων, στην Ομόνοια. Πρόκειται για έναν Τούρκο που συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Ο Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκε στο σημείο όπου παραλίγο να γίνει το μακελειό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ είδαν τον οδηγό να κινείται ύποπτα με το αυτοκίνητο. Στο πλαίσιο των ελέγχων που κάνουν στην Ομόνοια, του ζήτησαν να σταματήσει.

Ο οδηγός σταμάτησε και οι αστυνομικοί πλησίασαν τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ξαφνικά, ο ένας από τους αστυνομικούς βλέπει τον οδηγό να κάνει μια κίνηση προς την τσέπη του, όπου είχε ένα όπλο με μια σφαίρα στη θαλάμη. Με γρήγορες κινήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον ρίξουν στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας.

Σημειώνεται ότι, πάνοπλοι αστυνομικοί κάνουν συνέχεια ελέγχους στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά.

