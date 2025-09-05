Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτιρίου

05.09.25 , 20:24 Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτιρίου
Οι κακοποιοί έχουν αποθρασυνθεί καθώς όπως θα δείτε στις αποκλειστικές εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Star και ο Βαγγέλης Γκούμας, δύο άτομα το μεσημέρι στην Ομόνοια σκαρφάλωσαν σε ταράτσα κτιρίου και ξήλωσαν κλιματιστικό. 

Μύκονος:Συμμορία Με «Γουρούνες» Έκλεβε Τουριστικά Καταλύματα - Video

Είναι λίγα λεπτά μετα τις τρεις το μεσημέρι. Δύο άτομα έχουν ανέβει σε ταράτσα κτιρίου στην οδό Σατωβριάνδου κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας και προσπαθούν να μεταφέρουν ένα κλιματιστικό που μόλις ξήλωσαν απο τον τοίχο κτιρίου.

Ομόνοια: Κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό μπροστά στην κάμερα

Αδιαφορούν για το γεγονός οτι ακριβώς από κάτω κυκλοφορούν αυτοκίνητα και περαστικοί, μόλις λίγα μέτρα από την πλατεία Ομονοίας.

Ομόνοια: Κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό μπροστά στην κάμερα

Κάποια στιγμή αντιλαμβάνονται ότι η κάμερα του Star καταγράφει καρέ καρέ την κλοπή και προσπαθούν να φύγουν. Μάλιστα είχαν τοποθετήσει μέσα από την περίφραξη διπλανού κτιρίου μια σκάλα για να μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν με ευκολία και να κλέβουν.

Στη συνέχεια πηδούν τη περίφραξη. Τα κλοπιμαία καταλήγουν σε παλιατζήδες και την παράνομη αγορά χαλκού.

Αλλά και στην πλατεία Κάνιγγος, πριν από λίγα 24ωρα, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα ο οποίος είχε μπει σε κτίριο και είχε αρπάξει χαλκοσωλήνες.

Μια πραγματικότητα που κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη. 

 

