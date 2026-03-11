Απάτη με fake μηνύματα SMS για δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας

Στέλνουν link στα υποψήφια θύματα για να προχωρήσουν σε πληρωμή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 20:44 Ιράν: Λαοθάλασσα στην κηδεία εγκύου που σκοτώθηκε με το μικρό της παιδί
11.03.26 , 20:41 Ερντογάν: Όποιος θέλει να απλώσει χέρι στην Τουρκία ας δει την Κύπρο
11.03.26 , 20:19 Περσικός Κόλπος: Εγκλωβισμένοι 85 Έλληνες ναυτικοί και 10 ελληνικά πλοία
11.03.26 , 19:57 BYD ATTO 3 EVO: Ήρθε στην Ελλάδα με τιμές από 33.990 ευρώ
11.03.26 , 19:45 Απάτη με fake μηνύματα SMS για δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας
11.03.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Πέγκυ δε βρήκε τα συνώνυμα - Θα το κάνεις εσύ;
11.03.26 , 19:26 Πέταξαν πέτρες σε συρμό του Ηλεκτρικού - Τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες
11.03.26 , 18:51 Μαρία Μπακοδήμου: Γενέθλια στο πλατό του «Αδύναμου Κρίκου»
11.03.26 , 18:48 Πετρέλαιο: Ιστορική  πρόταση για αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών
11.03.26 , 18:30 Cash or Trash: Ένα αλογάκι εντυπωσιάζει τους αγοραστές με το μέγεθός του
11.03.26 , 18:14 Καθηγήτρια Θεσσαλονίκη: «Ήθελαν να την βγάλουν τρελή για να τη διώξουν»
11.03.26 , 18:13 Προειδοποίηση ΗΠΑ στα πλοία: Μην χρησιμοποιείτε λιμάνια του Ιράν
11.03.26 , 18:04 BMW Group: Βάζει ανθρωποειδή ρομπότ στην παραγωγή
11.03.26 , 18:00 Cash or Trash: Σταυρίδης και Παγώνης κοντράρονται για το θρυλικό Kitt
11.03.26 , 17:41 Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει γιατί δεν έμεινε τίποτα στο Ιράν!
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραλής: Βόλτα με τη σύντροφό του Αναστασία
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
SMS απάτη σε κινητά πολιτών με ψευδείς ειδοποιήσεις περί δήθεν επιβολής προστίμου (βίντεο Star 3/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποιεί για fake SMS που ζητούν πληρωμή προστίμου τροχαίας.
  • Τα μηνύματα είναι παραπλανητικά και προσπαθούν να υποδυθούν δημόσιες υπηρεσίες.
  • Οι πολίτες δεν πρέπει να πατούν σε συνδέσμους ή να απαντούν στα μηνύματα.
  • Δημόσιοι φορείς δεν στέλνουν SMS για πληρωμές ή προσωπικά στοιχεία.
  • Το phishing αποτελεί κίνδυνο εξαπάτησης για την υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών.

Για fake SMS  για πληρωμή προστίμου τροχαίας παράβασης που αποστέλλονται στους πολίτες προειδοποιεί η  Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες. Ειδικότερα, αποστέλλονται ψευδή μηνύματα SMS τα οποία ενημερώνουν δήθεν για ανεξόφλητο πρόστιμο τροχαίας παράβασης και καλούν τους πολίτες να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) για να ελέγξουν λεπτομέρειες ή να προχωρήσουν σε πληρωμή.

Νέα απάτη με SMS για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου υπερβολικής ταχύτητας!

Τα συγκεκριμένα μηνύματα επιχειρούν να μιμηθούν ή να υποδυθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Όπως επίσης επισημαίνει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν τονσυγκεκριμένο σύνδεσμο και δεν πρέπει να απαντήσουν στο μήνυμα. Επισημαίνεται ότι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν μηνύματα SMS που ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για άμεση πληρωμή προστίμων ή για εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Η ανακοίνωση καταλήγει: 

«Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υπενθυμίζει χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των πολιτών. Το Phishing συνιστά ενέργεια εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου, κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα, οργανισμό ή πρόσωπο που καλεί τον αποδέκτη του μηνύματος να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δίνονται. Αυτές οι οδηγίες μπορεί να ζητούν από τον αποδέκτη να ακολουθήσει κάποιον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) ή και να παραχωρήσει δεδομένα του, όπως ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, τραπεζικό λογαριασμό, τραπεζική κάρτα και άλλα».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FAKE SMS
 |
ΑΠΑΤΗ
 |
PHISHING
 |
ΜΑΪΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top