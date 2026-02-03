Νέα απάτη με SMS για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου υπερβολικής ταχύτητας!

«Επιδημία» τα fake μηνύματα – Τι συνιστά η ΕΛΑΣ αν πατήσατε το link

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 19:15 Mercedes-Benz: Για 140 χρόνια γράφει ιστορία
03.02.26 , 18:41 Νέα απάτη με SMS για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου υπερβολικής ταχύτητας!
03.02.26 , 18:28 Ελένη Μενεγάκη: Ο διάλογος με την Άση Μπήλιου για την κόρη της, Βαλέρια
03.02.26 , 18:18 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τα «κόκκινα» δάνεια
03.02.26 , 17:44 Παρ’ ολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Πήρε φωτιά λεωφορείο εν κινήσει
03.02.26 , 17:27 Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της Βιολάντα και τη διαρροή
03.02.26 , 17:18 Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Η απόφαση για χωρισμό είναι δική μου κι οριστική»
03.02.26 , 17:03 Ερρίκος Λίτσης: «Χαίρομαι που στη σειρά ασχολούμαι με παιδιά»
03.02.26 , 16:54 Σοφία Παυλίδου: «Φοράω το δαχτυλίδι του πατέρα μου και το έχω σαν γούρι»
03.02.26 , 16:10 Συναγερμός στη Θεσσαλία: Υπερχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες
03.02.26 , 16:01 Άση Μπήλιου: «Η Τρίτη θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική για όλους»
03.02.26 , 15:57 Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
03.02.26 , 15:55 To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
03.02.26 , 15:54 Οικογενειακό Δράμα Στην Κρήτη Με 8 Αδερφάκια Που Ζουν Στο Βενιζέλειο
03.02.26 , 15:50 Μητέρα Μάριου Παπαγεωργίου: «Να Μας Πουν Πού Έχουν Πετάξει Το Παιδί»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Ελένη Φουρέιρα: «Πέρασα δύσκολα 3,5 μήνες μετά τη γέννα»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Ατύχημα για την Ελένη Χατζίδου μέσα στο Σαββατοκύριακο
Σταύρος Παράβας: Η εξορία, ο χαμός του γιου του & η σχέση του με τον Ωνάση
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Photo by Tim  Samuel, pexels.com, βίντεο ΕΡΤ για απάτες με SMS
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Nέα απάτη επιχειρούν με SMS επιτήδειοι που σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στέλνουν γραπτά μηνύματα σε  κινητά τηλέφωνα πολιτών, που περιέχουν ψευδείς ειδοποιήσεις περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

ΑΑΔΕ: Προσοχή σε απάτες με SMS για φόρο κυκλοφορίας

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Τo fake SMS με οδηγίες για πληρωμή προστίμου για δήθεν υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Τo fake SMS με οδηγίες για πληρωμή προστίμου για δήθεν υπέρβαση ορίου ταχύτητας  

Το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Η Αστυνομία καλεί του πολίτες:

- να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

- να μην πατούν τον σύνδεσμο,

- να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

- να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη επίσης μαζικές αποστολές SMS με fake ειδοποιήσεις για παραλαβή δέματος από τα ΕΛΤΑ, για δήθεν επιδόματα ή για πληρωμή «φόρου κυκλοφορίας», αλλά και για άλλες απίθανες αιτίες.         

Προσοχή σε αυτά τα «μαϊμού» SMS από την ΑΑΔΕ για επιδόματα

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SMS
 |
FAKE SMS
 |
ΑΠΑΤΗ
 |
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top