Νέα απάτη με SMS για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου υπερβολικής ταχύτητας!

Nέα απάτη επιχειρούν με SMS επιτήδειοι που σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στέλνουν γραπτά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα πολιτών, που περιέχουν ψευδείς ειδοποιήσεις περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Τo fake SMS με οδηγίες για πληρωμή προστίμου για δήθεν υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Η Αστυνομία καλεί του πολίτες:

- να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

- να μην πατούν τον σύνδεσμο,

- να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

- να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη επίσης μαζικές αποστολές SMS με fake ειδοποιήσεις για παραλαβή δέματος από τα ΕΛΤΑ, για δήθεν επιδόματα ή για πληρωμή «φόρου κυκλοφορίας», αλλά και για άλλες απίθανες αιτίες.

Στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.



