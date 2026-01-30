Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»

«Πάει γιατί η καρδιά είναι εκεί»

STAR.GR
Media
Πετρογιάννη: «Δεν Ξέρω Αν Θα Φάμε Κουφέτα Από Τη Βουλγαράκη»/ Breakfast@Star
Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε τη Φωτεινή Πετρογιάννη, ζητώντας ένα σχόλιο για τη μεγάλη απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να μετακομίσει στην Πορτογαλία, ακολουθώντας τον σύντροφό της, τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη.

Η γνωστή δημοσιογράφος, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ελένη Βουλγαράκη, εμφανίστηκε ιδιαίτερα υποστηρικτική προς τη φίλη της, εξηγώντας τους λόγους αυτής της επιλογής της και καθησυχάζοντας όσους πιστεύουν ότι η παρουσιάστρια θα χαθεί από την ελληνική τηλεόραση και τα δρώμενα.

«Η καρδιά είναι εκεί, αλλά η ζωή είναι εδώ»

Στην ερώτηση για το αν θα «χάσουμε» την Ελένη τώρα που ετοιμάζει βαλίτσες για το εξωτερικό, η Πετρογιάννη ήταν κατηγορηματική. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Δε θα τη χάσουμε αγάπη μου, εδώ θα 'ρθει. Θα έρχεται η Ελένη. Έχει δουλειές να κάνει, έχει φίλες, κουμπάρες, δε θα μας αφήσει».

«Πάει γιατί η καρδιά είναι εκεί, αλλά οι δουλειές είναι εδώ, η ζωή είναι εδώ, θα πηγαινοέρχεται» πρόσθεσε.

Η δύσκολη απόφαση της Βουλγαράκη να αφήσει το ραδιόφωνο

Η αποχώρηση της Ελένης από το ραδιόφωνο σχολιάστηκε ως το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της αλλαγής από τη φίλη της, Φωτεινή. «Εντάξει, έφυγε απ' το ραδιόφωνο, ήταν δύσκολη απόφαση. Γιατί η καρδιά η μισή είναι εδώ, η άλλη μισή είναι εκεί και περισσότερο από τη μισή», είπε, περιγράφοντας την εσωτερική πάλη ανάμεσα στην καριέρα και τον έρωτα.

«Αφού η καρδιά της τώρα φτερουγίζει. Γιατί να κάτσει εδώ;», πρόσθεσε στηρίζοντας απόλυτα την ανάγκη της Ελένης να βρίσκεται στο πλευρό του διεθνούς άσου της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη γνωρίστηκαν την περίοδο που ο πρώτος αγωνίζονταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη γνωρίστηκαν την περίοδο που ο πρώτος αγωνίζονταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / NDP

Το ενδεχόμενο γάμου Βουλγαράκη - Ιωαννίδη

Όταν η κουβέντα έφτασε στο αν θα δούμε σύντομα «κουφέτα και βέρες», η δημοσιογράφος προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της φίλης της. «Δεν ξέρω τέτοια, αλλά και να 'ξερα δεν θα στα 'λεγα», απάντησε με ειλικρίνεια, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες περί επισημοποίησης της σχέσης.

